Andorra Telecom descarta actuar pel seu compte sobre webs amb anuncis sexuals i apel·la a una ordre competent

Descartada la possibilitat per part d’Andorra Telecom d’actuar per iniciativa pròpia davant determinats continguts accessibles des d’internet. «L’aplicació d’aquestes mesures requereix la corresponent empara legal o una petició formal de l’autoritat competent», ha assenyalat la companyia en resposta a una demanda d’aquesta casa sobre l’opció de bloquejar portals vinculats a anuncis de serveis sexuals, en el marc de les declaracions donades fa uns dies per la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, qui va admetre que, arran d’un nou cas de prostitució a l’avinguda Doctor Mitjavila, la publicitat de serveis sexuals a través de portals web és una qüestió «complexa».
En aquest sentit, la parapública ha indicat que, des d’un punt de vista tècnic, sí que «existeixen mecanismes que poden permetre restringir o bloquejar l’accés a determinats continguts o pàgines web», tot i tenir en compte que bona part dels continguts es generen i s’allotgen fora de les fronteres del Principat. Tanmateix, Andorra Telecom ha remarcat que aquestes actuacions només es poden dur a terme en compliment de resolucions o requeriments emesos per les autoritats competents: «Andorra Telecom actua sempre d’acord amb el marc legal vigent i les resolucions o requeriments emesos per les autoritats competents», sosté la companyia.
«Existeixen mecanismes que poden permetre restringir o bloquejar l’accés a determinats continguts o pàgines web» – Andorra Telecom
Així doncs, i qüestionada per la possibilitat que les autoritats governamentals consideressin necessari intervenir sobre aquest tipus de portals, la parapública ha incidit en el fet que qualsevol actuació hauria de produir-se dins dels mecanismes legalment establerts i sota la corresponent cobertura jurídica. «Andorra Telecom no decideix de manera unilateral quins continguts han de ser bloquejats o restringits, sinó que actua en compliment dels requeriments legalment establerts quan aquests es produeixen», ha apuntalat la companyia.
Tanmateix, i malgrat totes aquestes casuístiques, cal recordar que Molné va insistir que es tractaria de situacions «molt puntuals» i que enguany només s’haurien registrat tres intervencions relacionades amb possibles casos de prostitució, dues de les quals amb delictes associats. «És una casuística que no volem que es cronifiqui», va afirmar Molné, qui també va recordar que la normativa andorrana ja preveu sancions vinculades a l’afavoriment de la prostitució o al proxenetisme. Així i tot, tampoc va descartar que es poguessin estudiar possibles mesures de control en el futur sobre les plataformes digitals on s’anuncien aquesta mena de serveis.