Andorra registra l’estiu més càlid des del 1950 i bat el rècord de dies amb temperatures per sobre dels 30 graus

Acció Climàtica ha publicat a les seves xarxes socials el resum climàtic de l’estiu d’enguany, el qual ha estat el més càlid registrat a Andorra des del 1950 i ha superat en 0,5 graus les temperatures registrades el 2022. Així, juliol es consolida com el mes més càlid mai registrat, seguit del juny i l’agost, destacant des de l’ens que es tracta d’una situació sostinguda al llarg de l’estiu i que, de fet, s’ha batut el rècord de dies per sobre dels 30 graus, amb un total de 43 dies, com també el rècord de dies dins d’una onada de calor. De fet, aquest estiu se n’han registrat cinc, la qual cosa suposa un augment en comparació amb les quatre que s’havien registrat fins ara.
Altrament, Acció Climàtica, en el seu informe, detalla que s’ha superat l’anomalia positiva de 3 graus, situant-se en els 3,4 graus, mentre que el dia més calorós registrat va ser el 7 de juliol a la borda del Vidal, on es va arribar als 36,8 graus. Contràriament, el dia més fred va ser el 2 de juny a la Solana, amb -1,7 graus. Respecte a les precipitacions, aquestes s’han acumulat en gran part durant el mes d’agost en forma de tempestes, fet que ha afavorit un balanç més normalitzat, tot i que amb una distribució irregular. El 6 d’agost concentra l’episodi de pluja més important, caient 48,7 mil·límetres a la borda del Vidal, dels quals 26,5 en només 30 minuts.