El país registra per primera vegada des que es tenen registres una onada de calor al setembre i rècord d’avisos grocs

Andorra ha registrat aquest setembre la primera onada de calor de la qual es té constància en aquest mes. Un fet que el meteoròleg del Servei Meteorològic, Guillem Martín, qualifica «d’inèdit». L’episodi arriba després d’un estiu especialment càlid, el qual ha deixat temperatures molt per sobre de la mitjana i diversos rècords de temperatura màxima. De fet, entre juny i juliol, el Principat ja va registrar cinc onades de calor, una xifra mai assolida fins al moment i que va superar el rècord anterior de quatre episodis.
Segons Martín, l’última onada de calor registrada abans d’aquesta del setembre va acabar el 2 d’agost i, durant la resta del mes, no se’n va registrar cap altra. «La sisena onada de calor d’aquest any l’estem registrant el setembre», ha explicat. El meteoròleg destaca que fins ara mai no s’havia registrat una onada de calor durant el novè mes de l’any en el país.
«Hem tingut aquests 43 dies amb temperatures superiors a 30 graus, quan l’anterior rècord estava en 33 dies l’any 2017» – Guillem Martín
L’episodi ha anat acompanyat de temperatures excepcionalment altes. En aquest sentit, el passat dijous 3 de setembre, a la Comella es van assolir els 34,1 graus, una temperatura que va permetre superar àmpliament el rècord anterior per a un mes de setembre. «És un salt força important», assenyala el meteoròleg. I és que el registre anterior era de 31,4 graus, una diferència de 2,7 graus.
De fet, la calor d’aquest estiu ha deixat registres molt destacats. A la central hidroelèctrica de FEDA s’han comptabilitzat 43 dies amb temperatures superiors als 30 graus, superant l’anterior rècord, que era de 33 dies i que datava del 2017. «És l’any que hem fet més avisos grocs i taronges per temperatures», ha assenyalat Martín. «Això es reflecteix en què hem tingut aquests 43 dies amb temperatures superiors a 30 graus, quan l’anterior rècord estava en 33 dies l’any 2017. És una diferència molt notable, són 10 dies més amb temperatures per sobre de 30 graus, del que fins ara era el rècord», ha afegit.
Per posar en perspectiva l’excepcionalitat de les temperatures d’aquest estiu en comparació amb anys anteriors, Martín explica que el 2014 només es va registrar un dia amb temperatures superiors als 30 graus. Precisament, l’últim any en què no es va superar aquesta barrera al centre del país va ser el 1990. «L’any 90 és l’últim any que no vam superar els 30 graus al centre neutral, aquí a FEDA. A partir del 91 fins ara els hem superat cada any», assenyala el meteoròleg, informa l’ANA.