MoraBanc i Assandca, de nou en una jornada solidària per recaptar fons i donar visibilitat al càncer de mama

Com ja mana la tradició, el MoraBanc Andorra i l’Associació Andorrana Contra el Càncer (Assandca) s’uneixen al voltant d’aquestes dates en una jornada solidària per recaptar fons i donar visibilitat al càncer de mama. En aquest sentit, durant el partit d’aquest dissabte entre els tricolor i el Girona (19.00 hores), corresponent a la tercera jornada de la Lliga Endesa, es posarà un punt de venda de les samarretes ‘Mai por’, en color rosa i blanc i a un preu de 20 euros que es destinaran íntegrament a Assandca. Cal recordar que l’any passat aquesta recaptació va ser de 870 euros.
Com a novetat, s’ha produït un vídeo sota el lema ‘La prevenció és la millor jugada’, el qual es reproduirà abans d’iniciar el matx i al descans, moment en què algunes pacients de l’associació mostraran una coreografia que han assajat amb l’equip d’animació del MoraBanc. “Havíem de donar veu a la importància de la prevenció”, ha comentat la responsable RSC de l’equip de bàsquet, Natàlia De Felipe, fent esment de la rellevància de fer-se revisions perquè “salut només hi ha una”. A més, durant el matx, al hall del Toni Martí hi haurà una paradeta d’Assandca on es podran fer donacions i demanar informació sobre l’associació.
En relació amb això, el president de l’ens, Josep Saravia, ha assenyalat que aquesta acció de donar visibilitat “és molt important” perquè “la prevenció és la millor eina que tenim”. També ha fet èmfasi en les diferents mesures que implementen amb els diners que recapten, per exemple, d’accions com la d’aquest cap de setmana. Entre elles, ha destacat la tasca de donar suport psicològic, “que els pacients es descarreguin emocionalment amb nosaltres”; facilitar-los l’accés “a tot el que pugui necessitar” i orientar-los a on i com ho poden aconseguir; i oferir una logística per accedir als tractaments, com el transport amb autobús fins a Barcelona. Entre altres, Assandca també facilita coixins del cor a persones en tractament, la micropigmentació o perruques.