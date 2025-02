Andorra la Vella redefineix el seu futur urbà amb un nou model de ciutat pensat per al segle XXI

El Comú d’Andorra la Vella ha presentat aquest dijous al Centre Cultural de la Llacuna les conclusions de la primera fase del procés participatiu del Pla d’Urbanisme. Les línies inicials del projecte se centren en els reptes, amenaces i fortaleses que ja presenta la parròquia i que caldrà abordar en la seva transformació cap a una ciutat pròpia del segle XXI. En aquest sentit, el cònsol major de la capital, Sergi Gonzàlez, ha destacat que “serà a partir de la fase de conceptualització quan definirem i posarem en context els aspectes relacionats amb la mobilitat, l’habitatge, els espais verds, la cultura i el comerç”.

Gonzàlez ha assenyalat també que “som la capital, però comptem amb molts recursos que ens han d’ajudar a definir aquesta nova visió de la parròquia”. En aquesta línia, ha subratllat que Andorra la Vella té l’avantatge de tenir clar cap a on ha d’evolucionar i generar oportunitats, tot i que la principal amenaça continua sent “l’habitatge, la manera de viure, que la gent d’Andorra pugui viure i conviure en aquesta parròquia”.

El projecte de redefinició del model de ciutat es duu a terme amb els urbanistes de l’empresa City Focus, Ignacio Alcalde i Gràcia Cid, els quals han plantejat un nou concepte per a la capital basat en “la ciutat que volem deixar als nostres fills”. Precisament, Alcalde ha assenyalat que per projectar aquesta ciutat cal pensar en el “mitjà termini, però començar a construir-la des d’avui”. Tot i la necessitat d‘actuar amb celeritat, ha subratllat que “cal aturar-se per reflexionar i, després, definir el model”.

A més, Alcalde ha ressaltat la importància de dissenyar ciutats pensades per a les persones, tenint en compte que això implica “caminar cap a una millor qualitat de vida en l’espai públic i cap a la creació d’oportunitats laborals”. Tot i aquest nou plantejament, l’urbanista ha assenyalat que “en el passat es construïa de manera més individualista, i cadascú feia el que podia”. No obstant això, s’ha mostrat optimista i ha afirmat que “amb un bon urbanisme hi ha solució per a aquestes qüestions”, incidint en el fet que “la resposta passa per la qualitat dels projectes urbans, la planificació adequada i la creació d’una nova cultura urbanística”.

D’altra banda, Alcalde ha indicat que la capital es troba en dos estats d’ànim com a ciutat. D’una banda, ha destacat la seva qualitat de vida i les bones condicions en matèria de neteja. No obstant això, ha remarcat que existeix una preocupació en relació amb l’habitatge i les oportunitats laborals. En aquest sentit, ha advertit que “el món canvia tan ràpidament que, de vegades, les activitats econòmiques que han estat fonamentals per al nostre creixement poden deixar de ser-ho en un futur pròxim”.

Finalment, l’urbanista ha ressaltat la necessitat de crear espais que fomentin la innovació. En aquest àmbit, ha defensat la recerca d’espais on “es puguin implantar activitats econòmiques innovadores”, apostant per zones adaptables a la capital que, alhora, acullin centres d’ensenyament digital o de creativitat.