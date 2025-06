Dinamització del comerç

Andorra la Vella torna a obrir el ‘De Copes’ amb promocions, un mercat de segona mà i tallers manuals als comerços

Amb la participació de 40 establiments, la capital es prepara el 5 de juny per encetar tallers divertits de ceràmica, aromateràpia, joieria i arts plàstiques

El Centre Històric d’Andorra la Vella acollirà aquest pròxim dijous, 5 de juny, una nova edició del ‘De Copes’, una activitat de dinamització comercial que es durà a terme entre les 18.30 hores i la mitjanit a diferents espais del barri com a les places Bartomeu Rebés, del Poble, Guillemó, Príncep Benlloch, la placeta Sant Esteve, la placeta Monjó i el Cap del Carrer.

L’esdeveniment, impulsat pel Comú d’Andorra la Vella amb la col·laboració de l’Associació de Comerciants del Centre Històric, vol continuar enfortint el comerç de proximitat i consolidar l’inici de la temporada d’estiu al barri. Enguany, hi participen una quarantena d’establiments que oferiran promocions i descomptes especials durant la jornada. “Continuem apostant pels esdeveniments que dinamitzen les zones comercials de la parròquia, escoltant en tot moment les demandes del sector i seguint l’estratègia del projecte el Comerç és Capital”, indica el cònsol major, Sergi González.

Una de les novetats d’aquesta edició és la implicació directa d’una desena de comerços que organitzaran tallers dins dels seus locals sobre temàtiques diverses com la ceràmica, l’aromateràpia, la joieria o les arts plàstiques, entre altres. Aquesta proposta busca acostar el públic a l’activitat artesanal i creativa que es genera al mateix Centre Històric, on també s’organitzarà un mercat de roba de segona mà a la plaça Guillemó.

El ‘De copes’ combina així la dinamització comercial amb una vintena d’activitats lúdiques i culturals per a tots els públics. Entre les propostes destacades d’enguany, hi ha l’actuació itinerant inaugural, els concerts del Pre-Jambo amb Manuel Fernández i Green Note, els photocalls temàtics (com la Torre de Pisa, la pizza més divertida o un plat de pasta bolonyesa), tallers infantils inspirats en la cultura italiana i l’actuació de les Raffaelas, així com la comparsa estrella de l’últim Carnaval a Andorra la Vella, amb Caliente, Caliente.