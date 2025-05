Un retorn molt positiu dels comerciants

La capital tanca amb èxit la primera edició del Fora Estocs i consolida la iniciativa com a eina de dinamització

Amb 47 establiments participants i un sorteig final multitudinari, la campanya compleix els objectius de donar visibilitat al comerç local

El Comú d’Andorra la Vella ha fet una valoració molt positiva de la primera edició del Fora Estocs, celebrada entre els dies 15 i 17 de maig. La iniciativa, concebuda per dinamitzar el comerç local en una època de menor afluència, ha comptat amb la participació de 47 establiments de la parròquia i ha assolit l’objectiu de fomentar les vendes, donar visibilitat a l’oferta local i facilitar la sortida d’estocs de temporada.

Segons ha explicat el cònsol major, Sergi González, el retorn rebut per part dels comerciants ha estat molt positiu. “Ens demostra que l’esdeveniment ha resultat beneficiós pel comerç local”, ha indicat.

Una de les novetats destacades de la campanya ha estat el sorteig final, celebrat aquest dissabte a la tarda a la plaça de la Rotonda, on es van reunir més d’un centenar de persones. Durant l’acte es va sortejar un talonari valorat en 4.990 euros en vals de compra per gastar als comerços participants.

La campanya s’ha desenvolupat mitjançant promocions aplicades directament als establiments, amb un format senzill i sense costos afegits per als comerços. El model ha permès enfortir la relació amb la clientela habitual i, alhora, captar nous compradors.

El projecte forma part de la iniciativa municipal ‘El Comerç és Capital’, amb la qual el Comú busca acompanyar el sector comercial, incentivar la fidelització i contribuir a la dinamització econòmica de la parròquia. González ha anunciat la continuïtat de la campanya per a futures edicions. “Fora Estocs ha nascut per quedar-se, i l’any vinent hi tornarem amb més força i més complicitats”, ha declarat.