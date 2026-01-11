Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • L’obertura d’aquest nou servei permet ampliar els punts d’atenció disponibles, que se sumen a l’Oficina de Tràmits de Santa Coloma i a Casa Comuna. | Comú d'Andorra la Vella
El Periòdic d'Andorra
Gestió molt sol·licitada

La capital obre un nou punt a l’Espai Ciutadà per tramitar la fe de vida amb l’objectiu de facilitar el procediment

Segons el comú, és una de les gestions més sol·licitades per la gent gran i representa més d’un 10% del total de gestions que es duen a terme

El Comú d’Andorra la Vella ha habilitat l’Espai Ciutadà com a nou punt d’atenció per tramitar el document de fe de vida, una de les gestions administratives més sol·licitades, especialment entre la gent gran.

La consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà, Maria Nazzaro, ha expressat que la iniciativa té com a objectiu facilitar aquest procediment en un espai més àgil i amb una atenció més personalitzada, donat que aquest tràmit representa més d’un 10% del total de gestions que es duen a terme al comú. “És una de les gestions més sol·licitades per la gent gran i, amb aquest nou punt, volem que la puguin fer amb més comoditat, evitant esperes innecessàries i oferint una atenció més propera”, ha destacat.

És una de les gestions més sol·licitades per la gent gran i, amb aquest nou punt, volem que la puguin fer amb més comoditat, evitant esperes innecessàries i oferint una atenció més propera” – Maria Nazzaro

L’obertura d’aquest nou servei també permet ampliar els punts d’atenció disponibles, que se sumen a l’Oficina de Tràmits de Santa Coloma i a Casa Comuna, millorant així l’accessibilitat i oferint més opcions a la ciutadania.

La fe de vida és un document que acredita que una persona és viva i és un requisit habitual per mantenir pensions, prestacions i altres drets administratius, especialment en el cas de les persones grans. Durant l’any 2025, el comú va tramitar un total de 1.435 fes de vida, mentre que des de principi d’any ja se n’han gestionat 398, unes dades que posen de manifest l’elevat ús d’aquest tràmit entre la població.

