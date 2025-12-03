Sant Julià de Lòria incorporarà al gener l’inspector cívic i sancions que oscil·laran entre els 60 i els 1.500 euros

El Comú de Sant Julià de Lòria incorporarà a partir del gener l’inspector cívic, una figura que es convertirà en “els ulls de diferents departaments de la corporació”, segons ha detallat la cònsol menor de la parròquia, Sofia Cortesao, així com de punt d’informació per a la població i de sancionador davant els incompliments. Tot plegat, s’inclou en el pla de xoc d’higiene pública, el qual, cal recordar, actuarà de manera integral sobre la neteja, la sensibilització ciutadana i l’actualització legislativa –vigent des dels anys 80–, i que s’aprovarà demà en el si del Consell de Comú.
“Respon a l’increment d’actuacions incíviques que s’han detectat en els darrers anys”, ha comentat el cònsol major, Cerni Cairat. En aquest sentit, ha fet esment dels darrers dos expedients administratius que s’han obert: un per l’abandonament d’uns 120 pneumàtics i l’altre per l’abandonament de material d’obra. Una altra de les novetats d’aquesta ordinació, més enllà de l’agent a peu de carrer –actuarà de dilluns a divendres i altres dates concretes–, és en relació amb les sancions, les quals oscil·laran entre els 60 i els 1.500 euros en funció de la seva ‘gravetat’.
El pla de xoc, en afegit, inclourà més recursos per al Servei d’Higiene i Via Pública amb un camió de neteja valorat en 240.000 euros. També s’ampliaran els horaris d’aquest servei amb rotacions de personal per així cobrir una franja horària més àmplia, i es treballarà, “tot i les dificultats”, en la incorporació de més personal. D’altra banda, també s’instal·laran noves càmeres de videovigilància “en aquells punts on detectem més conductes incíviques”, com és el cas del carrer de Lòria i el Doctor Palau.
En aquest cas, de cara al 2026, la corporació laurediana preveu una partida al voltant dels 100.000 euros, els quals també s’usaran per reforçar els dipòsits d’aigua. En darrer lloc, Cairat ha fet una crida a la implicació ciutadana. “El comú té l’obligació i el deure de netejar i mantenir els espais públics, però el primer pas passa perquè en siguem tots i totes responsables”, ha citat.
Animals salvatges
La normativa incorporarà un nou model de gestió quant a l’alimentació d’animals salvatges en espais públics. “Totes les parròquies tenim un problema important de proliferació de plagues de coloms o de gats ferals, que al seu tomb generen altres problemes de salubritat i de transmissió de malalties, i sobretot per a la biodiversitat del Principat”, ha assenyalat Cairat. En relació amb això, es preveu una metodologia per a aquelles persones d’associacions que volen participar d’alimentar aquests animals, a què “ho facin d’una manera endreçada i ajudin l’administració comunal a capturar-los i esterilitzar-los perquè no proliferin”.