La capital i l’FC Andorra augmenten el vincle, i els cònsols visiten el club per conèixer de prop el dia a dia tricolor

L’FC Andorra ha rebut la visita institucional dels cònsols d’Andorra la Vella, Sergi González i Olalla Losada, que s’han apropat a l’entrenament de l’equip tricolor per conèixer de prop el dia a dia del club. La trobada, han informat, “ha servit per reforçar la bona relació existent entre el comú de la capital i l’entitat tricolor”.
Durant la visita, els representants institucionals han pogut saludar els jugadors i el cos tècnic, així com compartir impressions amb els responsables del club, entre ells, amb el màxim accionista, Gerard Piqué. Cal recordar que l’FC Andorra desenvolupa la seva activitat diària a l’Estadi Comunal Joan Samarra, “una instal·lació clau en el funcionament del primer equip i un espai que evidencia la vinculació directa amb la parròquia”.
Aquesta visita posa en valor les sinergies entre el club i la corporació de la capital, amb la voluntat de continuar impulsant projectes conjunts que beneficiïn el teixit social i esportiu del país. Un dels darrers exemples d’aquesta col·laboració ha estat el projecte Gim Jove, amb la renovació del gimnàs a l’interior de les instal·lacions de l’estadi que vincula el club i el comú amb els joves de la parròquia a través d’El Rusc.