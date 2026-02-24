Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • L’únic canvi proposat afecta l’emplaçament d’un intercanviador concebut per preveure futures connexions a Encamp i la Massana. | Arxiu ANA
Alex Montero Carrer
Futures connexions a Encamp i la Massana

Escaldes planteja al Govern un canvi en la ubicació d’un intercanviador previst al traçat del futur tramvia nacional

El comú defensa un ajust tècnic per preveure les futures connexions cap a Encamp i la Massana dins el pla sectorial del transport segregat

El Comú d’Escaldes-Engordany ha plantejat un ajust puntual en el traçat del futur tramvia, concretament pel que fa a la ubicació d’un dels intercanviadors previstos dins el pla sectorial del transport segregat, en el marc del període de retorn obert als comuns abans d’iniciar la tramitació formal del document. Segons fonts oficials de la corporació escaldenca, l’únic canvi proposat afecta l’emplaçament d’un intercanviador concebut per preveure futures connexions a Encamp i la Massana. “És un intercanviador per preveure que en un moment donat es pugui anar cap a Encamp i cap a la Massana”, han explicat, tot remarcant que es tracta d’una previsió a llarg termini vinculada al desenvolupament global del sistema.

En aquest sentit, les mateixes fonts han indicat que el Govern havia plantejat inicialment una ubicació concreta, però que els tècnics comunals van considerar més adient una alternativa. “El Govern plantejava un lloc i els tècnics del comú consideraven que havia de ser un altre”, han detallat, tot i que sense concretar quina seria aquesta ubicació i insistint que no es tracta d’una discrepància de fons sobre el projecte, sinó d’un ajust tècnic: “Consideren que hi ha un lloc millor per fer-ho”, han afegit. D’aquesta manera, la proposta ja s’ha posat sobre la taula de l’Executiu, el qual es troba a hores d’ara estudiant-la per valorar-ne la viabilitat.

Altrament, fonts oficials del Govern no han confirmat explícitament l’existència d’una demanda concreta per part d’Escaldes-Engordany, però sí que han remarcat que el procés es troba encara en fase de treball tècnic. Segons han indicat, malgrat el retorn efectuat pels comuns sobre el traçat proposat, “encara s’han de mantenir diverses reunions” per acabar de validar definitivament el projecte. Així, s’insisteix que es continua treballant conjuntament amb les corporacions implicades per consensuar els ajustos necessaris abans d’iniciar la tramitació formal del pla sectorial. Tot sota l’objectiu, doncs, de tenir el document enllestit aquest 2026.

Antecedents

Va ser el passat 11 de desembre quan el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, va anunciar que el Govern havia lliurat als comuns de Sant Julià de Lòria, Escaldes-Engordany i Andorra la Vella el traçat proposat del futur tramvia, així com els espais reservats per a cotxeres i aparcaments intermodals. Segons va indicar, les corporacions disposaven “fins a final de febrer per donar un retorn” abans d’iniciar la tramitació formal del pla sectorial a partir del mes de març. “L’objectiu és que a partir del març pugui començar aquest pla sectorial”, va afegir, amb la voluntat que quedés aprovat abans de finalitzar la legislatura el 2026.

Forné va detallar aleshores el recorregut previst: la línia travessaria el centre de Sant Julià, aprofitant el desviament per la carretera de Rocafort i els túnels per descongestionar el trànsit; continuaria amb “un petit túnel que hi haurà des d’Aixovall fins a la Margineda” i posteriorment amb “un pont elevat que passarà per l’avinguda d’Enclar, per tot el centre de Santa Coloma”. El traçat seguiria cap al Lycée Comte de Foix i Prat de la Creu fins arribar a l’entorn de Caldea, des d’on giraria per Clot d’Emprivat, passaria per la zona de l’Hiper Andorra i Bonaventura Riberaygua i enllaçaria amb la carretera de l’Obac.

Llegir
