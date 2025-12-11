Els comuns tenen fins al febrer per validar el traçat del tramvia abans d’iniciar la tramitació del pla sectorial

En el marc de la reunió de la Taula Nacional de Mobilitat, un dels punts tractats ha estat la revisió de l’estat del pla sectorial del transport segregat, el qual ha de definir el futur tramvia del país. El Govern ha lliurat als comuns implicats (Sant Julià de Lòria, Escaldes-Engordany i Andorra la Vella) el traçat proposat i els espais reservats per a cotxeres i aparcaments intermodals. El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha confirmat que tots tres disposen de la documentació i que tenen “fins a final de febrer per donar un retorn”, amb la voluntat de consensuar-hi els ajustos necessaris abans que l’Executiu iniciï la tramitació formal del pla a partir del mes de març.
En aquest sentit, Forné ha detallat el recorregut proposat: la línia travessaria el centre de Sant Julià, on les obres de desviament per la carretera de Rocafort i els túnels permetran descongestionar el trànsit. A continuació, s’ha previst “un petit túnel que hi haurà des d’Aixovall fins a la Margineda”, i posteriorment “un pont elevat que passarà per l’avinguda d’Enclar, per tot el centre de Santa Coloma”. Després, el tramvia seguiria cap a la zona del Lycée Comte de Foix i Prat de la Creu, fins a arribar a Caldea. Allà, giraria per Clot d’Emprivat, passaria per on hi ha l’Hiper Andorra, Bonaventura Riberaygua i empalmaria amb la carretera de l’Obac, tornant a fer el mateix recorregut de tornada.
En aquest punt, Forné ha subratllat que el termolúdic es configura com un node estratègic per al sistema, definint-lo com “el punt clau d’aparcament i de connexió amb les dues valls, tant d’Orient com del Nord”. És en aquest entorn on el Govern preveu, sobre plànol, possibles túnels que, en un futur, podrien connectar la línia amb Encamp i la Massana. Segons el secretari d’Estat, aquestes connexions constituirien “una nova porta d’entrada de les perifèries cap al centre d’Escaldes”, i ha recordat que es tracta d’una previsió a llarg termini.
Pel que fa als aparcaments intermodals, el Govern treballa amb la corporació laurediana per determinar-ne la ubicació definitiva. Forné ha explicat que el comú ja ha presentat una proposta, i que actualment s’analitzen dues vies possibles: “Una és la zona intermitja, que seria la zona de la Margineda, i l’altra seria la zona que està més a prop del centre”, amb la capacitat d’oferir servei també a nuclis com Aixovall. Forné també ha explicat que es va estudiar un sistema de telefèrics, però es va descartar per l’impacte visual i per la seva baixa eficiència.
Finalment, el secretari d’Estat ha insistit en la importància del calendari per garantir l’avenç del projecte: “L’objectiu és que partir del març pugui començar aquest pla sectorial”. D’aquesta manera, l’Executiu vol que el pla quedi aprovat abans que finalitzi la legislatura el 2026, ja que sense aquest pas no es podria iniciar la construcció: “És necessari de fer, perquè si no, no tenim la garantia urbanística per fer-ho”.