Andorra assumirà el 70% de la reforma del Lycée en el nou conveni signat amb França per als pròxims deu anys

Andorra i França han formalitzat la renovació del conveni en l’àmbit de l’ensenyament durant la reunió de la Comissió mixta francoandorrana celebrada aquest dimecres al matí. El nou acord, amb una vigència de deu anys, consolida la cooperació educativa entre ambdós països i inclou un arranjament administratiu que preveu la reforma del centre Lycée Comte de Foix en un termini de vuit anys, amb un cofinançament compartit. El document també estableix que el Govern assumirà les despeses de funcionament de les escoles primàries.
En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, el ministre portaveu, Guillem Casal, ha celebrat la signatura del conveni i ha afirmat que l’acord “ratifica i dona continuïtat per 10 anys més a 125 anys de bones relacions” i que permet “apropar-nos i gaudir de la cultura francòfona”, tot garantint “un dels pilars de qualitat de vida del nostre país: el triple ensenyament públic, gratuït i de lliure circulació”. Casal ha insistit que sovint “donem per adquirits” aquests elements i “no ens adonem de la sort que tenim a casa nostra”, subratllant que el sistema educatiu andorrà manté una especificitat “que hem sabut conservar” i que és “pal de paller” del model.
“Necessiten renovació per continuar gaudint del sistema educatiu francès a casa nostra […] No suposarà un impacte important que tergiversi el funcionament del sistema educatiu francès” – Guillem Casal
Sobre la reforma, ha explicat que els equipaments “necessiten renovació per continuar gaudint del sistema educatiu francès a casa nostra” i que la participació andorrana serà al voltant del 70%, mentre que la francesa representarà el 30%. Tot i això, ha recordat que, només en un any, França aporta tres vegades més que aquest 70% en el manteniment global del sistema, incloent-hi, per exemple, els salaris dels mestres. En aquest sentit, ha assenyalat que Andorra haurà d’assumir “alguns esforços”, però ha remarcat que la despesa de funcionament atribuïda al Govern “no suposarà un impacte important que tergiversi el funcionament del sistema educatiu francès”.
Casal ha puntualitzat, però, que l’educació maternal i primària “seguirà com ara”, sense canvis, mentre que, pel que fa a l’impacte econòmic, no hi ha encara una xifra global prevista per al conjunt de les obres: “Hi ha una ordre de magnitud, però és en vuit anys. No hi ha una xifra al pressupost del 2026”. Així, ha indicat que la partida s’adscriurà al Ministeri de Territori i Urbanisme, i que la inversió es podrà “gestionar de forma pausada i calendaritzada”, evitant que sigui “una despesa que el Govern hagi d’assumir d’un dia per l’altre”.
Hi ha una ordre de magnitud, però és en vuit anys. No hi ha una xifra al pressupost del 2026 […] Es podrà gestionar de forma pausada i calendaritzada” – Guillem Casal
Paral·lelament, segons el comunicat enviat per l’ens governamental aquest dimecres, Baró ha destacat que “Andorra reafirma el seu compromís amb el sistema educatiu francès, garantint qualitat, respecte per la nostra identitat i oportunitats per als joves”. Segons el titular de la cartera educativa, “l’acord assegura que el sistema francès continuï sent un pilar essencial dins del nostre model educatiu plural”.
Des de la part francesa, el ministre d’Educació Nacional, Édouard Geffray, ha subratllat que “aquest nou conveni reflecteix la solidesa i la confiança que caracteritzen des de fa més d’un segle la nostra cooperació educativa amb el Principat”. A més, ha afegit que l’objectiu compartit és “oferir a cada alumne una educació plurilingüe, oberta a les cultures, i garantir l’èxit de la joventut andorrana i francesa”.