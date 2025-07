Despesa especialment elevada

Andorra destina 196,51 euros diaris per cada persona detinguda, més del doble que la mitjana europea registrada

El cost total dels penitenciaris el 2023 va ser de 4,3 milions d’euros, amb una despesa significant en els detinguts sense sentència ferma

El cost mitjà diari per persona detinguda a Andorra és de 196,51 euros, segons recull l’últim informe sobre població reclusa publicat aquest divendres pel Consell d’Europa. La dada situa el Principat molt per sobre de la mitjana europea, establerta en 80,8 euros, i també per damunt de països veïns com França (130 euros) o Espanya (123 euros). En l’altre extrem, San Marino encapçala el rànquing amb una despesa diària que supera els 700 euros per intern.

L’estudi revela que l’any 2023 l’Estat andorrà va destinar un total de 4,3 milions d’euros al manteniment de les persones privades de llibertat. D’aquesta quantitat, 2,5 milions es van assignar a la custòdia de persones en situació de detenció provisional –és a dir, sense sentència ferma–, mentre que els 1,7 milions restants es van destinar a interns amb condemna en ferm.

Pel que fa a la composició de la població reclusa, el gener del 2024 hi havia 61 persones al centre penitenciari de la Comella, 55 homes i 6 dones. D’aquest total, 39 complien una pena i el 19,7% eren ciutadans andorrans. L’informe també destaca que la taxa de presó al Principat és més d’un 25% inferior a la mitjana dels països europeus analitzats.