Territori

Un nou parc natural unirà el pic del Maià amb la Vall de Sorteny i duplicarà la superfície protegida del país

L’espai cobrirà un 30% del territori i es convertirà en l’àrea protegida més gran del país, amb el 90% de la superfície ubicada a Canillo i el 10% a Ordino

Aquest dijous, a la plana del Coll d’Ordino, el Govern i els comuns de Canillo i Ordino han signat un memoràndum d’entesa per crear un nou parc natural nacional, una passa considerada “històrica” tant pel seu abast com pel consens institucional que l’ha fet possible. El nou espai protegirà una superfície de 74 quilòmetres quadrats, fet que suposarà el 15,73% del territori nacional i permetrà doblar la superfície protegida del país, que passarà del 14,35% al 30,08%, alineant-se amb els compromisos ambientals internacionals. Amb aquestes dimensions, el parc esdevindrà l’espai natural protegit més gran del Principat.

L’àmbit territorial del futur parc —que encara no té nom definitiu— s’estendrà des del pic del Maià fins a la Vall de Sorteny, unint un dels trams de més valor ecològic i paisatgístic del país. Aquesta nova figura de protecció inclourà zones emblemàtiques com el Casamanya, la vall del Riu, la collada dels Meners, la coma de Ransol, Incles o el pic de la Serrera. El 90% del territori corresponent serà de domini canillenc, mentre que el 10% restant serà d’Ordino, que ja compta amb el Parc Natural de la Vall de Sorteny des del 1999.

La signatura del Memoràndum amb Espot, Casal, Alcobé i Coma. | El Periòdic / C.K.P.

El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha reivindicat que aquesta iniciativa és molt més que una declaració de bones intencions: “No només protegim territori, sinó que escrivim una nova pàgina del país que volem ser”. En aquest sentit, ha destacat que és la primera vegada que el Govern i dos comuns s’asseuen i signen conjuntament un memoràndum per tirar endavant un parc natural amb visió de país, un fet que ha qualificat de “molt més significatiu que els anteriors”.

En el seu discurs, ha recordat també la importància emocional i històrica del territori, compartint records personals de transhumància familiar i excursions a peu entre estanys i ports de muntanya. “Protegir no vol dir tancar ni prohibir. Vol dir estimar, compartir i transmetre una sensibilitat col·lectiva que ens ha de permetre conservar aquests territoris únics que defineixen qui som com a societat de muntanya”, ha afirmat.

El ministre ha detallat que el parc es concep com una eina per garantir l’equilibri entre la conservació de la biodiversitat i els usos tradicionals, com ara l’agricultura, la ramaderia, la caça i la pesca. Així mateix, ha explicat que el projecte enllaçarà amb la xarxa transfronterera del Parc Pirinenc de les Tres Nacions, cobrint un buit ecològic que fins ara trencava la continuïtat entre els espais naturals d’Andorra, França i Catalunya, com el Parc Natural de l’Alt Pirineu i el Parc Regional dels Pirineus de l’Arieja.

Moment del discurs del ministre Casal, acompanyat de les autoritats comunals i nacionals. | El Periòdic / C.K.P.

El cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, ha expressat l’orgull de la parròquia per aportar el 64% del seu territori a aquesta nova figura de protecció: “Tenir 6.000 canillencs a les portes d’un parc natural és un gran privilegi. Aquest parc ens posiciona com un territori verd, viu i amb identitat pròpia”. Alcobé ha remarcat que tot el terreny aportat és comunal i ha defensat la voluntat de convertir Canillo en un referent en sostenibilitat i qualitat paisatgística.

Per la seva banda, la cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma, ha vinculat la nova iniciativa amb la trajectòria de la parròquia en la conservació: “Amb Sorteny vam obrir camí el 1999, i avui fem un pas endavant que consolida la feina feta i ens permet treballar plegats en un parc natural de país”. Coma ha posat en valor el paper dels actors locals, com les explotacions ramaderes i els productors, a l’hora d’impulsar una cultura de gestió valenta, solidària i duradora.

El memoràndum signat estableix els fonaments per al desplegament del parc, que ara entrarà en una fase tècnica. A partir del novembre del 2025, tots els actors implicats treballaran en el tancament del document tècnic definitiu, que inclourà la delimitació de les zones específiques, la regulació dels camins, la capacitat de càrrega de visitants i la compatibilitat d’usos.

Durant el primer semestre del 2026, està previst que el projecte de llei per a la creació del parc s’entri a tràmit al Consell General. Si finalment s’atorga la categoria de Parc Natural Nacional, tal com estableix la Llei 7/2019, caldrà una llei específica per fer-lo efectiu. Un cop aprovada la norma, durant el segon semestre del 2026, es preveu la creació dels òrgans rectors i de gestió, així com l’elaboració definitiva del pla rector i del pla de gestió, els instruments clau per garantir-ne la gestió efectiva.

Amb aquest pas, Andorra consolida la seva contribució a la protecció del patrimoni natural pirinenc i esdevé una peça clau en la continuïtat ecològica dels espais protegits de la serralada. En paraules de Csal, “aquest parc no només preserva un territori; representa una manera de ser, un compromís amb les generacions futures i una oportunitat per reviure la nostra història col·lectiva”.