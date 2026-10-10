Andorra és el país més car del món per accedir a la residència passiva, malgrat situar-se entre els millors per jubilar-se

Andorra es consolida entre les deu destinacions més ben valorades del món per jubilar-se, tot i que el cost econòmic per accedir a la residència passiva és el més elevat dels 46 programes analitzats. Així ho recull l’informe del 2026 de Global Citizen Solutions, el qual situa el Principat en la vuitena posició mundial, amb una puntuació de 97,80 punts sobre 100, però l’envia fins a l’últim lloc de la classificació pel que fa als costos i la inversió necessària per establir-s’hi.
L’estudi, el qual compara els programes de residència destinats a persones que volen viure a l’estranger amb ingressos procedents de pensions, estalvis o altres fonts passives, situa l’Uruguai al capdavant del rànquing, amb 99,90 punts, seguit de Maurici, amb 99,80, i Espanya, amb 99,60. Costa Rica i Portugal completen les cinc primeres posicions, mentre que Andorra queda per darrere de Paraguai i Letònia i supera Itàlia i Grècia.
La qualitat de vida és un dels principals punts forts del Principat, el qual ocupa la tercera posició mundial en aquesta categoria, amb 95,30 punts. L’informe també té en compte altres indicadors, com la mobilitat i la ciutadania, la fiscalitat, els procediments administratius i els costos d’accés i inversió, per establir la puntuació global de cada destinació. En aquest sentit, Andorra se situa en el desè lloc pel que fa als procediments, amb 85,60 punts, mentre que en optimització fiscal ocupa la quinzena posició, amb 81,60 punts, i en mobilitat i ciutadania baixa fins a la vint-i-dosena, amb 87,80 punts.
El contrast més destacat es produeix en l’apartat econòmic, en què el Principat ocupa la posició 46 de 46, amb una puntuació de 50 punts. Segons l’informe, les exigències financeres per obtenir la residència passiva constitueixen el principal obstacle d’accés al programa andorrà. En concret, la fitxa dedicada a Andorra estableix que els sol·licitants han d’acreditar uns ingressos mínims equivalents al 300% del salari mínim, una quantitat que l’estudi situa aproximadament en 54.912 euros anuals. A aquesta condició s’hi afegeix una inversió d’un milió d’euros en actius que poden incloure immobles, dipòsits bancaris o participacions en empreses locals.
Pel que fa a la fiscalitat, Global Citizen Solutions destaca que l’impost sobre la renda pot arribar fins al 10% i que Andorra no aplica impostos sobre el patrimoni ni sobre les herències. El document també situa el termini estimat de tramitació de la residència passiva entre sis i nou mesos, un altre dels elements que incorpora a l’avaluació dels procediments administratius.