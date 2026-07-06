‘Andorra; el Llegat Romànic’, el nou projecte d’Andorra Turisme i National Geographic per promocionar el país

Andorra Turisme ha presentat aquest matí el projecte ‘Andorra; el Llegat Romànic’, desenvolupat conjuntament amb National Geographic i que veurà la llum aquest dimarts. «És el que més il·lusió em fa perquè sobrepassa tot el concepte d’Andorra Turisme i està enfocat en internacionalitzar i compartir els valors de la Marca Andorra», ha destacat el director general de l’entitat, Betim Budzaku.
«El que millor explica un territori és el vincle que els éssers humans tenen amb ell», ha assenyalat, per la seva banda, l’explorer de National Geographic, Javier Corso. I és amb aquest punt de partida que es concep l’obra, iniciada ara fa un any i mig, amb les persones com a fil conductor. «Hem volgut cercar individus que ens ajuden a preservar el llegat romànic», ha afegit. Així, la fórmula seguida ha estat «veure quins són els guardians del passat» i qui el defensa avui dia, estructurant l’audiovisual en dues grans línies: l’art i la història, i la tradició i la religió.
L’audiovisual s’estructura en dues grans línies: la història i l’art, i la tradició i la religió
Corso ha esmentat que l’objectiu era anar «més enllà de la pedra» i mostrar les persones que fan possible la preservació del patrimoni. Per aquest motiu, els dos primers capítols se centren en la feina dels restauradors i dels professionals encarregats de conservar el romànic, mentre que els altres dos posen el focus en la transmissió del llegat a les noves generacions. «No volem que sigui una peça de museu», ha asserit, tot incidint en la necessitat de mantenir vives les tradicions i els oficis que formen part de la identitat del país.
El projecte s’emmarca en la col·laboració que Andorra Turisme manté amb National Geographic des del 2020, una aliança que Budzaku espera continuar ampliant en el futur perquè és «un partner molt sòlid». En aquest sentit, ha comentat que l’acord global amb el grup Disney, del qual forma part National Geographic, té enguany un pressupost de 300.000 euros, el qual inclou tant la producció de continguts com la seva difusió internacional en nou països.