Andorra digitalitza la justícia: els nous expedients i tràmits judicials es gestionaran electrònicament

A partir d’avui, Andorra fa un pas decisiu en la modernització de la seva justícia amb l’entrada en vigor de l’Expedient Judicial Electrònic (EJE). Aquest nou sistema permet la digitalització i tramitació electrònica dels nous expedients judicials, garantint una gestió més àgil, transparent i segura. Segons el president del Consell Superior de la Justícia (CSJ), Josep Maria Rossell, l’EJE suposa “un canvi de funcionament i en la manera de connectar-se amb els col·laboradors de la justícia”. A més, Rossell ha destacat que el nou sistema “consolida l’objectiu de modernitzar la justícia, garantir una major efectivitat i establir protocols de ciberseguretat per protegir les dades”.

Per altra banda, el vicepresident del CSJ, Antoni Fiñana, ha explicat que la implantació del sistema serà gradual i que “de moment, l’obligatorietat s’aplica als professionals i col·laboradors de la justícia, com advocats i procuradors, mentre que les persones físiques hauran de continuar tramitant en paper”. “Totes les demandes noves entraran per mitjans digitals, però els expedients ja oberts es continuaran tramitant en paper“, ha precisat Fiñana, afegint que “el sistema implica un canvi d’hàbits en la manera de treballar i permetrà als col·laboradors tenir accés a un expedient complet”.

Pel que fa a la notificació de resolucions, el sistema estableix “dos terminis de notificació, eliminant la necessitat de trucades i garantint una comunicació directa amb els professionals”, ha puntualitzat Fiñana. Així mateix, ha reconegut que “el sistema preveu possibles incidències i ja s’han definit mecanismes per solucionar-les, com la certificació d’interrupcions i la regulació del comitè tècnic”. En aquesta línia, Olga Adellach, membre del CSJ, ha recordat que el desplegament de l’EJE és el resultat de tres anys de feina. “Des de fa més de tres anys, hem dut a terme accions preparatòries formatives i pràctiques amb tots els òrgans jurisdiccionals, la Fiscalia i els col·laboradors de la justícia”, ha explicat.

Segons Adellach, la implantació s’ha fet en diverses fases: la norma tècnica, aprovada pel CSJ el 24 d’abril de 2024; el desplegament de la firma electrònica des del 2022 per al personal de Justícia; la implementació progressiva del Portal de Serveis Professionals (PSP) des del maig de 2023 fins a octubre de 2024, i l’accés dels advocats i procuradors al sistema, facilitant una comunicació fluida. D’aquesta manera, l’1 de gener de 2025, 33 entitats ja estaven adherides al PSP amb un total de 293 usuaris externs. “Fins ara, s’han enviat 13.186 comunicacions des de la justícia i se n’han rebut 4.432”, ha detallat Adellach.

Un dels principals avantatges del nou sistema és la reducció del temps de tramitació i la millora en l’eficiència. “Les notificacions ja no es faran per trucada, sinó de manera electrònica”, ha explicat Fiñana. “Els funcionaris podran dedicar-se a tasques de més valor afegit en lloc de gestions administratives com la foliació manual d’expedients, que ara es farà automàticament”, ha afegit. Sobre la coexistència de paper i digital, el vicepresident del CSJ ha aclarit que “els expedients antics seguiran en paper fins que finalitzin les seves fases processals, mentre que els nous es tramitaran completament en digital”.

El sistema inclou mecanismes per garantir la seguretat de les dades i resoldre incidències tècniques. “Si un professional pateix un problema tècnic extern al sistema, haurà d’aportar una certificació del seu tècnic per justificar la incidència davant el tribunal”, ha explicat Fiñana. A més, el Col·legi d’Advocats i el Col·legi de Procuradors han rebut formacions i comptaran amb suport durant els primers 15 dies de funcionament de l’EJE.

Des del CSJ asseguren que aquest nou sistema representarà un avenç significatiu per a la justícia del Principat. “L’objectiu és clar: guanyar en transparència, seguretat i eficiència. No es tracta només de digitalitzar, sinó de millorar tot el procés judicial”, ha conclòs Rossell.