Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El director d'Andorra Digital, David Vicente. | El Periòdic / I.R.
Irina Rybalchenko
Punt d’inflexió en la transformació digital

Andorra Digital impulsa un nou model de núvol sobirà amb Google, Amazon, Oracle i Microsoft per al sector públic

La nova parapública presentarà una estratègia per facilitar l’accés de les administracions a serveis cloud “sota garanties de sobirania”

El 10 de juny, Andorra presentarà el nou model de serveis de núvol sobirà per al sector públic, una iniciativa estratègica que marcarà un punt d’inflexió en la transformació digital del país i en la manera com els usuaris dels sectors públic i privat accedeixen i utilitzen la tecnologia. La nova estratègia també impulsa la creació d’un catàleg de serveis tecnològics que permetrà a les administracions accedir a grans proveïdors internacionals sense necessitat de licitacions individuals, gràcies a acords marc i condicions negociades a escala nacional amb companyies com Google, Amazon, Oracle i Microsoft.

“La idea és impulsar l’ús dels serveis de cloud sota unes garanties de sobirania, seguretat i bones pràctiques, aspectes que també s’han tingut en compte en el marc d’aquesta licitació” – David Vicente

“La idea és impulsar l’ús dels serveis de cloud sota unes garanties de sobirania, seguretat i bones pràctiques, aspectes que també s’han tingut en compte en el marc d’aquesta licitació. Tot això sota un model de tarifaris i serveis negociats, cosa que ha de suposar un accelerador. Entre els hiperescaladors i els integradors, hi ha vuit solucions disponibles per ser escollides”, ha explicat el director David Vicente, durant la presentació oficial d’Andorra Digital, la nova parapública andorrana dotada al 75% pel Govern i al 25% per Andorra Telecom.

La presentació s’emmarca en la consolidació d’Andorra Digital com a nova societat pública amb personalitat jurídica pròpia, un projecte que neix de la continuïtat d’un programa de transformació digital iniciat fa sis anys i que ara entra en una nova fase d’execució amb més capacitat operativa, d’inversió i de negociació. Aquest model permet consolidar una visió transversal de la digitalització, basada en una governança professionalitzada, i reforçar la col·laboració publicoprivada, així com la creació d’aliances amb partners institucionals i tecnològics globals.

La direcció de l’entitat recau en el ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, com a president, i en David Vicente com a director

La nova entitat integra sota una mateixa estructura l’ecosistema d’agències digitals del país, incloent l’Agència Nacional de Ciberseguretat d’Andorra (ANC-AD), l’Agència d’Intel·ligència de la Dada (AID-AD), el Centre de Benestar i Competències Digitals (CBCD) i la Passarel·la d’Intercanvi de Dades i Documents (PIDA), juntament amb altres projectes en curs, amb l’objectiu d’evitar la fragmentació i millorar l’eficiència dels recursos públics.

La direcció de l’entitat recau en el ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, com a president, i en David Vicente com a director. Jordi Ubach serà el responsable de l’àmbit de ciberseguretat; Ivan Amengod, del Centre de Benestar Digital; Enric Miralles, del sistema d’interoperabilitat, i David Peralta assumirà la governança i auditoria de la dada com a principal responsable de control i qualitat de les dades.

“El que volem és que aquelles entitats que donen serveis siguin més competitives i que tots aquests serveis que requerim puguin ser proveïts des d’Andorra directament” – David Vicente

En l’àmbit de la ciberseguretat, l’ANC-AD i el CSIRT-AD assumeixen la responsabilitat de protegir les infraestructures crítiques del país, coordinar la resposta a incidents i reforçar la resiliència davant les amenaces digitals, en un context especialment complex per a les microempreses, les quals representen entre el 80% i el 90% del teixit empresarial andorrà. Un dels pilars fonamentals del model és la governança de la dada i la intel·ligència artificial, amb la creació de l’AID-AD, la qual garanteix que les dades siguin úniques, fiables, segures i traçables, partint del principi que no hi ha intel·ligència artificial de qualitat sense dades de qualitat. 

En paral·lel, la PIDA permet avançar cap a un model d’interoperabilitat entre administracions, facilitant l’intercanvi segur i eficient d’informació, evitant que el ciutadà hagi de repetir dades i millorant l’eficiència dels serveis públics. A més, es consolida el Centre de Benestar i Competències Digitals com a espai de referència per a la formació, la inclusió i la protecció digital de la ciutadania, amb especial atenció a infants i joves, amb un espai físic ubicat al Node. “Al final, el que volem és que tot el teixit empresarial d’Andorra, aquelles entitats que donen serveis, siguin més competitives i que, en realitat, tots aquests serveis que requerim a tot aquest context digital puguin ser proveïts des d’Andorra directament”, ha resumit Vicente.

Comparteix
Notícies relacionades
La inversió estrangera declarada al Principat s’enfila fins als 967,9 milions el 2025, un 219,2% més que l’any anterior
Duró alerta que la inversió estrangera pot fer perdre control i defensa afavorir “els empresaris i propietaris locals”
Concòrdia reclama suspendre la inversió estrangera immobiliària davant l’augment del 55% de les operacions

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
L’APTA reclama un “òrgan supra-comunal” per coordinar el creixement urbanístic i evitar “set visions diferents”
  • Societat
Solà d’Enclar esdevé la llar de persones amb problemes de salut mental amb una capacitat màxima de 21 places
  • Societat
El COIA treballa per validar la prescripció infermera mentre Ballester confia que sigui una realitat “ben aviat”
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
Encamp renovarà l’entorn de les escoles andorrana i francesa del Pas de la Casa amb nova pavimentació i mobiliari urbà
  • Parròquies, Successos
La Ruta de la Tapa de Sant Julià posa punt final a la dissetena edició amb més de 12.500 degustacions servides
  • Parròquies, Societat
Canillo celebrarà una jornada de portes obertes amb accés gratuït al Palau de Gel, el Pont Tibetà i el Roc del Quer
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu