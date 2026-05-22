L’Executiu aportarà 40.000 euros per reforçar les accions humanitàries impulsades al Congo per la Creu Roja

El Govern ha aprovat una contribució voluntària de 40.000 euros a favor del Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR) amb l’objectiu de reforçar les accions humanitàries que l’organisme desenvolupa a la República Democràtica del Congo.
L’aportació s’emmarca dins l’acord de col·laboració establert entre el Govern i el CICR per al període 2024-2026. Segons ha informat l’executiu, 30.000 euros de la contribució es destinaran específicament a les actuacions sobre el terreny que l’organització internacional impulsa al Congo, país amb el qual Andorra va establir relacions diplomàtiques el passat 24 de febrer.
El Govern ha recordat que l’est de la República Democràtica del Congo pateix des de fa més de tres dècades episodis de violència vinculats a milícies armades, una situació que ha provocat greus vulneracions dels drets humans, desplaçaments forçats de població, violència sexual i reclutament d’infants soldats.
En aquest context, el CICR manté una activitat continuada sobre el terreny, incloent-hi zones on només la Creu Roja té accés. Les principals àrees d’actuació de l’organisme se centren en la seguretat econòmica, la salut, el sanejament i l’aigua, l’atenció a víctimes de violència sexual, la promoció del dret humanitari i les accions relacionades amb mines antipersona.