  • L’impacte ha deixat danys importants a la part davantera dels dos vehicles. | Lector
Segon accident de la jornada

Una persona resulta ferida en un xoc frontal entre un turisme i un taxi a la CG-1, a l’altura de Santa Coloma

Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat efectius una ambulància i un vehicle d’excarceració dels Bombers, així com dues patrulles de la Policia

Una persona ha resultat ferida aquest vespre en un accident de trànsit a la CG-1, a l’altura de Santa Coloma, a Andorra la Vella, el qual ha provocat afectacions a la circulació. El sinistre s’ha produït a primera hora del vespre en una zona propera al pont d’Enclar, quan, per causes que encara s’investiguen, un turisme i un taxi han col·lidit frontalment. L’impacte ha deixat danys importants a la part davantera dels dos vehicles i ha generat retencions en aquest punt de la xarxa viària mentre s’han dut a terme les tasques d’assistència i retirada dels vehicles.

Segons fonts dels Bombers, una persona ha hagut de ser traslladada a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. De moment, no ha transcendit ni la gravetat de les lesions ni de quin dels dos vehicles viatjava. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat efectius del cos de bombers, els quals han activat una ambulància i un vehicle d’excarceració, així com dues patrulles de la policia. Una s’ha encarregat de la seguretat a la zona, mentre que l’altra, especialitzada en accidents, ha iniciat la investigació per determinar les causes del xoc.

Una possible avaria als frens d’un turisme provoca un aparatós accident al centre de la capital sense ferits greus

