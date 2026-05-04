  • Sortidors de carburant en una benzinera. | Marvin Arquíñigo
Repunt de la inflació a l’abril

L’IPC avançat d’abril puja fins al 4,9% impulsat principalment pel transport i una variació mensual a l’alça

L’indicador augmenta vuit dècimes respecte al març, amb una variació mensual de l’1,2% i una incidència destacada dels preus del transport

La variació interanual estimada de l’índex de preus de consum (IPC) del mes d’abril se situa en el 4,9%, segons el càlcul de l’indicador avançat. En cas de confirmar-se, la dada suposaria un increment de vuit dècimes respecte al registre del març, que va ser del 4,1%.

Aquest repunt s’explica principalment per l’augment dels preus vinculats al grup del transport. En menor mesura, també hi ha contribuït l’encariment dels aliments i les begudes no alcohòliques. En canvi, altres grups com el de l’habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles, així com el de béns i serveis diversos, han tingut un efecte moderador sobre la inflació.

En termes mensuals, la variació avançada de l’IPC és de l’1,2%. El transport torna a destacar com el grup amb un increment més notable, mentre que també s’observen augments en els apartats d’habitatge, aliments i béns i serveis diversos, tot i que amb una incidència menor.

Pel que fa als països de l’entorn, l’IPC avançat d’Espanya s’ha situat a l’abril en el 3,2%, una xifra que, si es confirma, representaria una reducció de dues dècimes respecte al mes anterior. A França, l’indicador avançat és del 2,2%, fet que implicaria un augment mensual de cinc dècimes en cas de validar-se.

L’augment de preus dels carburants impulsa l’IPC del març fins al 4,1%, un punt més que el registrat al febrer

