[Amb vídeo]: Un grup de cigonyes fa ‘parada’ al Pas durant la migració de finals d’estiu cap a la península i l’Àfrica

Una estampa poc habitual ha sorprès aquests darrers dies al Pas de la Casa amb l’albirament d’un grup de cigonyes. Malgrat la singularitat de veure aquestes aus en un punt d’alta muntanya del Principat, tot i no ser la primera vegada en el que va d’any, des d’Andorra Recerca i Innovació (AR+I) han assenyalat que la seva presència pot respondre al procés migratori que protagonitzen en aquesta època de l’any. «És quelcom que pot ser normal», han explicat en declaracions a aquesta casa.
Així, i segons detallen els mateixos experts, les cigonyes comencen a migrar a partir de mitjan agost o quan s’acaba l’estiu en direcció a la península Ibèrica i a l’Àfrica, de manera que els exemplars «segurament estaven de pas». De fet, des de l’organisme remarquen que «els Pirineus i els colls de muntanya normalment són un lloc de pas per a elles», motiu pel qual la particularitat no estaria tant en el fet que travessin aquesta zona durant la migració, sinó poder observar-les en aquestes condicions. «És cert que la imatge és molt xula i curiosa perquè és poc habitual de veure, però segurament no és la primera vegada que passa», apunten.
Un altre albirament a Auvinyà al març
Val a dir que la presència de cigonyes al país ja havia deixat una altra imatge poc habitual aquest mateix any, ja que, el passat 19 de març, un grup de sis exemplars va ser observat a Auvinyà, on les aus van reposar durant el matí sobre diferents punts elevats del poble, especialment xemeneies de pedra i cobertes. En aquella ocasió, alguns veïns van apuntar la possibilitat que les cigonyes estiguessin explorant espais on nidificar, tot i que no es va poder confirmar cap intent d’establiment.