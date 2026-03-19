  • Una de les cigonyes a dalt de tot d'una xemeneia. | Lector
El Periòdic d'Andorra
Les torres no les convencien

Un grup de cigonyes es ‘muda’ a Auvinyà buscant, possiblement, punts de nidificació davant la sorpresa dels veïns

Els ocells, sis confirmats, han estat vistos durant el matí, especialment en punts elevats del poble, com xemeneies de pedra grans i cobertes

La presència de cigonyes ha sorprès els veïns d’Auvinyà, on diversos exemplars han estat observats reposant sobre teulades i xemeneies del nucli. En total, s’han pogut identificar sis aus, segons testimonis directes que han captat el moment en fotografies

Els ocells han estat vistos durant el matí, especialment en punts elevats del poble, com xemeneies de pedra i cobertes. Un veí d’Auvinyà explica que “hem captat en fotografia sis cigonyes que han aterrat al poble” i apunta que possiblement buscaven un lloc adequat per instal·lar-hi nius. “Com que les xemeneies són grans i de pedra, creiem que buscaven espais per fer-hi niu”, assenyala, tot i que admet que no s’ha pogut confirmar cap intent clar d’establiment.

La presència d’aquestes aus no és habitual al país, però pot produir-se puntualment durant períodes de migració, quan les cigonyes fan aturades en zones tranquil·les i elevades. En aquest cas, el seu comportament —amb estades en xemeneies i estructures elevades— podria indicar una exploració de possibles punts de nidificació, tot i que, de moment, no s’ha confirmat que s’hi hagin establert.

Una de les cigonyes observant el poble des de les alçades. | Lector
