[Amb vídeos]: Les fortes pluges deixen empremta a la Seu d’Urgell: carrers, gimnàs i el poliesportiu inundats

Missatges avisant que la Seu d’Urgell està “pràcticament inundada” estan ara mateix rutllant per les xarxes socials. Les fortes pluges d’aquesta tarda, que a hores d’ara encara no han minvat, estan deixant empremta amb diversos carrers inundats, així com el poliesportiu i un gimnàs. Tant és així, que s’han registrat fins a 50 mil·límetres [el que equival a litres d’aigua per metre quadrat] en diferents punts de la comarca amb granissades incloses, com és en el cas de la localitat fronterera.
Entrant al detall, els registres han superat els 30 litres d’aigua per metre quadrat, tot i que en algunes zones ha estat on s’ha arribat a superar els 50 mm. L’inici de la tempesta s’estima entorn les 18.00 hores. “Hem sentit el vent i semblava un huracà, teníem la finestra oberta i per a quan ens n’hem adonat teníem calamarsa dins la cuina”, ha assenyalat Josefina Valdés, una veïna del centre de la Seu, destacant que feia temps que no vivia tempestes d’aquesta magnitud.
Tal com es pot visualitzar als vídeos, al gimnàs urgellenc gairebé es desprèn una part del sostre. A més, persones que s’han mobilitzat des del Principat cap a la Seu d’Urgell amb el seu vehicle han destacat la mala visibilitat de la calçada. A última hora, el Servei Català de Trànsit ha tallat la carretera N-260 al seu pas entre Arsèguel i Torres Torres Alàs.