[Amb vídeo]: La jornada reivindicativa dels docents a l’Alt Urgell es consolida amb prop d’un centenar d’assistents

Més de setanta professionals del sector educatiu han participat en la manifestació convocada dins la jornada reivindicativa a la Seu d’Urgell, en la qual han reclamat una millora de les condicions laborals, amb demandes com la reducció de ràtios i menys burocràcia.
Amb aquesta convocatòria, el col·lectiu se suma a les mobilitzacions que s’han dut a terme arreu de Catalunya al llarg de la setmana i que es preveu que culminin divendres amb una de les protestes més multitudinàries, amb la participació de tots els serveis territorials.
Els docents reclamen millores urgents en les condicions laborals i més recursos per a l’educació pública
Els docents i professionals de l’educació s’han concentrat a les 12.30 hores a la plaça del Camp del Codina, des d’on han iniciat una marxa pels carrers de la ciutat acompanyats per agents dels Mossos d’Esquadra. El recorregut ha continuat pel passeig de Joan Brudieu, mentre els manifestants corejaven consignes com ‘Menys burocràcia i més sou’, ‘Inclusió total a l’escola rural’ i ‘Amunt els salaris, abaix les ràtios’. La mobilització no ha passat desapercebuda i ha despertat l’atenció de veïns i vianants, alguns dels quals s’han aturat a observar-la i a enregistrar imatges de la protesta.
Les mobilitzacions responen a les queixes del sector educatiu català, el qual denuncia trobar-se en una situació límit a causa de ràtios elevades, excés de burocràcia i salaris baixos. Durant la tarda d’aquest dimecres, els docents concentrats es reuniran en una assemblea per poder planificar l’organització de la manifestació del 20 de març a Barcelona, aixi com també veure quins poden ser els pròxims actes de reivindicació en un futur.
Cal recordar que la jornada reivindicativa a l’Alt Urgell ha començat amb talls intermitents a la N-260, entre la Seu d’Urgell i Castellciutat, un dels principals accessos al Principat. En alguns moments, els docents han arribat a tallar la via en tots dos sentits, fet que ha generat molèsties entre alguns conductors. “Tant la sanitat com l’educació estan patint retallades, però aquesta no és la forma de protestar”, ha assegurat un dels usuaris de la via, procedent de Barcelona.