[Amb video]: El sector educatiu de l’Alt Pirineu se suma a les jornades de vaga amb talls intermitents a la N-260

Docents i personal del sector educatiu han dut a terme aquest matí talls intermitents de 15 minuts a la carretera N-260, entre Castellciutat i la Seu d’Urgell, per exigir el compliment de drets que consideren bàsics, com la reducció de la burocràcia, la millora de les ràtios i un augment salarial.
La mobilització, que reuneix una cinquantena de persones i continua activa amb nous assistents, s’emmarca en la segona jornada de vaga i forma part d’un calendari d’accions que s’estén arreu de Catalunya. A l’Alt Urgell, les reivindicacions se sumen a les del conjunt del sector educatiu català, amb demandes centrades en millors condicions laborals i més recursos per a l’educació pública.
Un dels participants, Ismael Sánchez, militant de la CGT i treballador de l’Institut Joan Brudieu, ha explicat que la protesta respon a la necessitat de “millorar les condicions laborals” i també “la qualitat de l’educació pública”. En aquest sentit, ha defensat que les demandes passen per “la baixada de ràtios, la inversió en recursos per a la inclusió i també un augment del salari”.
El docent ha criticat també l’acord assolit entre la Generalitat de Catalunya i una part minoritària dels sindicats, assegurant que es va fer “d’esquena de la majoria dels treballadors”, fet que ha motivat la continuïtat de les mobilitzacions.
Durant el matí, els concentrats combinen els talls de carretera amb piquets informatius a la localitat. A les 12.30 hores està prevista una manifestació amb recorregut pel municipi, que culminarà amb un dinar reivindicatiu a la plaça de les Monges. Segons Sánchez aquesta trobada ha de servir per “compartir experiències” i “teixir complicitats” entre professionals d’una comarca amb diversos centres educatius dispersos.
La jornada culminarà amb una assemblea a les 16.00 hores, en què es preveu posar en comú propostes i definir noves accions. “Les assemblees han de decidir com continuar aquest recorregut”, ha remarcat, incidint en la importància de l’organització col·lectiva.
Per la seva banda, el coordinador d’acció sindical d’USTEC, Andreu Múmbru, ha qualificat la jornada com una “vaga exitosa” i ha destacat que les mobilitzacions s’estan reproduint arreu del territori amb accions com talls de carreteres i marxes lentes. “Estem desenvolupant aquestes accions per llançar un missatge molt clar al govern”, ha afirmat.
Múmbru ha rebutjat l’acord signat amb una minoria sindical, assegurant que “no és acceptable” perquè va en contra de la voluntat majoritària del personal educatiu. En aquest sentit, ha fet una crida a reprendre les negociacions i a oferir “un acord que, veritablement, sigui decent”.