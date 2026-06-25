[Amb vídeo]: La façana del centre cultural s’endú totes les mirades amb un captivador espectacle de llums i música

Quatre anys després, el Centre Cultural Laurèdia ha tornat a vestir-se de gala. Després del malaurat incendi del 2022, l’espai més emblemàtic de Sant Julià de Lòria ha estat reobert al públic. I ho ha fet amb una inauguració marcada per un primer espectacle a l’auditori Claror i un segon ‘show’ a la façana de l’edifici, la qual ha estat totalment remodelada.
Uns quinze minuts més tard de l’hora prevista –les 21.00 hores–, el cònsol major, Cerni Cairat, ha donat el tret de sortida a la inauguració amb un discurs emotiu que ha servit, d’una banda, per agrair a totes les persones involucrades en la reforma la feina feta i, de l’altra, per deixar clar que aquest 25 de juny ha de quedar marcat en la història dels lauredians. «Avui recuperem una part de nosaltres mateixos», ha esmentat, tot indicant que, a partir d’aquesta nit, el Centre Cultural «torna a bategar perquè la cultura continuï explicant qui volem ser».
Precisament, per reconèixer qui és o ha ajudat que la parròquia sigui com és, sobretot en l’àmbit de la cultura, la reconeguda directora artística –i també laurediana– Laia Ateca ha estat l’encarregada de conduir una breu entrega de premis, en què petites representacions de la façana de l’edifici han estat entregades a diferents personalitats. Entre elles, l’excònsol de Sant Julià de Lòria, Josep Maria Felipó, qui va impulsar el projecte del Centre Cultural. Onze entregues després, i sense que ella ho sabés, Ateca també ha rebut el premi a mans de Cairat.
Posteriorment, l’auditori Claror ha viscut la seva primera gran actuació amb l’Esbart Lauredià. Acte seguit, un dron ha volat per damunt de tots els espectadors per, tot seguit, marxar a fer un recorregut per tot l’edifici. D’aquesta manera, s’ha projectat un vídeo en el qual, a vista de dron, els assistents han pogut recórrer els diferents espais del centre mentre s’hi duien a terme les activitats corresponents a cada sala i així poder conèixer tots els canvis fets amb la reforma. No obstant això, el vídeo s’ha aturat quan el dron ha arribat a l’exterior per mostrar la façana. I és que aquesta ha estat la segona part de la inauguració.
Seguidament, s’ha convocat tothom a sortir a la plaça de la Germandat per observar l’espectacle que ha marcat la nit. Un ‘show’ que ha començat amb els llums LED il·luminant la façana amb una música calmada fins que aquestes llums s’han tornat vermelles i el so ha passat a ser el d’una sirena de Bombers. I és que sí, en la inauguració no s’ha volgut obviar el tràgic succés del 2022 perquè, d’alguna manera, l’incendi ha permès que, a partir d’avui, els lauredians puguin gaudir d’uns espais remodelats i més moderns.
L’actuació, dirigida per Hansel Cereza, ha comptat amb la participació de totes les entitats culturals de la parròquia, les quals han conquerit cada espai de la façana i també part de la plaça per captivar un públic que, en acabar, els ha recompensat amb una llarga ovació. Amb tot, el que ha quedat clar després de la inauguració és que aquest espectacle no es veurà tots els dies, però obre un món de possibilitats artístiques perquè el Centre Cultural Laurèdia sigui casa de l’art, la música, el teatre i, en definitiva, de qualsevol expressió cultural que es vulgui representar al país i, per descomptat, a Sant Julià de Lòria.