Alta afluència de vehicles i llargues retencions a la frontera amb Espanya durant la festivitat de la Hispanitat

Coincidint amb el Dia de la Hispanitat, aquest diumenge 12 d’octubre, Andorra ha viscut una jornada marcada per l’elevada afluència de vehicles provinents d’Espanya. Des de primera hora del matí, la xarxa viària del país ha registrat un augment destacat del trànsit, especialment a la zona fronterera del riu Runer, on s’han format llargues cues de sortida.
Segons ha informat Mobilitat a través de les xarxes socials, a les 11.00 hores ja s’observaven retencions importants que, al migdia, s’estenien més enllà del centre comercial River. Cap a les 14.00 hores, la situació continuava sent densa, amb intervals de circulació lenta, i a mitja tarda encara persistien algunes congestions puntuals.
L’afluència de visitants s’ha deixat notar també a l’interior del país, amb una alta ocupació dels aparcaments comunals i més presència de vianants als principals eixos comercials, especialment a l’avinguda Meritxell. Es preveu que el flux de sortida continuï de manera esglaonada al llarg de la tarda, coincidint amb el tancament de la festivitat a Espanya.