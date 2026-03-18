La comunitat peruana adverteix de les conseqüències de l’Entry/Exit per a les famílies: “S’ha expulsat molta gent”

Els canvis en la normativa migratòria, vinculats a l’adaptació als criteris de l’Espai Schengen i al desplegament del sistema europeu de control de fronteres Entry/Exit System (EES), estan generant preocupació entre les comunitats extracomunitàries. Tot i que Andorra no forma part de l’Espai Schengen, des de l’octubre del 2025 exigeix als treballadors extracomunitaris acreditar que es troben en situació regular dins aquest espai i que poden tornar-hi a entrar. Això implica, entre altres aspectes, no haver superat el límit d’estada de 90 dies en un període de 180.
En aquest context, el president del’Associació de Peruans en Andorra, Lorenzo Castillo, ha denunciat, en declaracions a EL PERIÒDIC, que l’aplicació d’aquests criteris ja està tenint conseqüències directes sobre treballadors i famílies: “Des de l’Entry/Exit s’ha expulsat molta gent”, ha afirmat. Segons ha explicat, la situació afecta especialment persones extracomunitàries que no compleixen tots els requisits exigits: “Ja s’està aplicant i la gent se n’ha d’anar. Els obliguen a marxar o, si no, els surt una resolució d’expulsió per la qual no poden tornar a entrar al país durant diversos anys”.
D’aquesta manera, Castillo ha assegurat que, segons les dades que manegen, “almenys 24 famílies” han estat expulsades en els darrers mesos. “No només afecta persones en situació irregular que venen a buscar feina, també famílies. En alguns casos, els pares estaven en situació irregular, però els fills no, i això ha provocat expulsions”, ha explicat, tot apuntant a les dificultats derivades del control fronterer. “Moltes persones van a viure a la Seu i són controlades quan travessen la frontera, i això acaba derivant en expulsions”, ha afegit.
Castillo qüestiona, a més, la imatge d’Andorra com a destí laboral accessible. “Les xarxes socials venen Andorra com si fos un paradís per treballar, però la realitat no és així”, ha afirmat, remarcant que “el cost de l’habitatge és molt alt i la gent no ho pot assumir”. Alhora, ha defensat el paper dels treballadors extracomunitaris en el mercat laboral: “Si no hi hagués extracomunitaris, no hi hauria qui treballés aquí”, tot indicant que “no hem vingut a prendre la feina a ningú, sinó a fer la feina que altres no volen fer”.
Per la seva part, i en un to menys crític, el president d’Argentinos en Andorra, Marcelo Ponce, ha posat el focus en la incertesa que genera aquesta situació. I és que, tot i que Andorra no forma part de l’Espai Schengen, sí que ha incorporat alguns dels requisits vinculats a aquest sistema, especialment pel que fa a la regularitat dels treballadors extracomunitaris.
És precisament aquest punt el que genera més incertesa a Ponce: “El Govern només està exigint una part del que exigeix Europa, i hi ha aquesta incertesa que d’un dia per l’altre comencin a demanar tota la resta”, ha afirmat. Segons ha explicat, això provoca confusió entre les persones que arriben al país: “Hi ha gent que arriba pensant que la normativa és la mateixa que en altres països, però això és el que genera problemes”.
Igualment, Ponce ha advertit també del risc associat a la mobilitat. “La inquietud no és només l’arribada, sinó la sortida d’Andorra”, ha explicat, destacant que “si no compleixen els requisits per entrar a la Unió Europea, no podran entrar i es quedaran a Andorra”. Així i tot, i malgrat i el diagnòstic compartit, el to d’Argentinos en Andorra és més orientat a la prevenció. “No ho fem des d’una reclamació ni des d’un moviment de lluita. El que volem és evitar que la gent ho passi malament”, ha afirmat.
En aquest sentit, des de Argentinos en Andorra demanen més claredat per part de l’Executiu. “El millor seria que el Govern fos clar i que la normativa fos completa, no parcial”, ha afirmat. Mentrestant, recomanen prudència a les persones extracomunitàries interessades a venir a treballar al país. “Volem que cada argentí arribi amb tota la paperassa i amb tot en regla”, ha conclòs.