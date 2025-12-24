Concòrdia pregunta al Govern per l’impacte del sistema Entry/Exit en la política migratòria andorrana

L’entrada en funcionament a Espanya del sistema europeu de control fronterer Entry/Exit i les possibles afectacions que pot tenir sobre la política migratòria d’Andorra han motivat una nova iniciativa del grup parlamentari Concòrdia. La formació vol analitzar amb més detall l’impacte d’aquest mecanisme sobre la població resident, especialment en els processos de reagrupament familiar de persones extracomunitàries.
El grup considera necessari garantir que els canvis normatius i els nous sistemes de control no generin situacions d’inseguretat jurídica ni afectin els drets de les famílies establertes al país. En aquest context, la presidenta suplent del grup parlamentari, Núria Segués, ha tramitat una bateria de preguntes escrites adreçades al Govern.
Les preguntes busquen aclarir l’abast real del sistema Entry/Exit en els drets de les famílies residents al país
Entre les qüestions plantejades, Concòrdia demana si l’Executiu ha valorat establir un règim transitori per a les persones i famílies extracomunitàries que, abans de l’entrada en vigor del decret aprovat a l’octubre, complien els requisits econòmics per reagrupar i que posteriorment han obtingut una resolució desfavorable.
El grup també sol·licita informació sobre com preveu actuar el Govern davant la situació de menors que es trobin en irregularitat administrativa per haver superat el temps permès a l’espai Schengen, així com sobre les mesures aplicables als seus progenitors o responsables legals, quan aquests disposen d’una autorització de residència i treball vigent.
En aquest àmbit, Segués pregunta quants menors d’edat podrien trobar-se actualment en aquesta situació i si l’Administració ha modificat la seva interpretació administrativa sobre l’estada dels menors extracomunitaris a Andorra.
Finalment, la iniciativa parlamentària inclou la petició del detall dels expedients de reagrupament familiar resolts al llarg del 2025, així com els motius de les sol·licituds que han estat denegades. Segons Concòrdia, l’objectiu és disposar d’una visió més precisa de les conseqüències derivades de la posada en marxa del sistema Entry/Exit.