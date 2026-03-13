Alerten d’un correu fraudulent en català que suplanta DHL i reclama 2,99 euros per un suposat enviament retingut

Diversos usuaris del Principat han advertit de la recepció d’un correu electrònic fraudulent que es fa passar per l’empresa de transport i logística DHL amb l’objectiu d’obtenir dades personals.
El missatge, redactat en català, informa els destinataris que un paquet es troba retingut en un centre d’enviaments a causa de suposats costos d’importació derivats de la normativa duanera. En aquest context, es comunica que cal abonar una quantitat de 2,99 euros per poder continuar amb el procés de lliurament.
El correu inclou també un número de seguiment aparentment associat a l’enviament i un botó que dirigeix a una pàgina on s’hauria de realitzar el pagament. Segons denuncien els afectats, aquest enllaç és utilitzat pels ciberdelinqüents per intentar obtenir informació personal o financera.
En el mateix missatge s’indica que, en cas de no completar el pagament, el paquet no podrà continuar el seu tràmit ni ser entregat al destinatari.
Finalment, el text assegura que, un cop abonada la quantitat indicada, la comanda tornarà a ser processada per tal de reprendre el seu enviament.