Alcobé defensa limitar el creixement de Canillo i alerta que no vol arribar als 15.000 o 20.000 habitants a la parròquia

El cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, ha deixat clar que el model de creixement demogràfic de la parròquia té límits definits i que el comú no aspira a convertir-se en una ciutat massificada. “Passar de 3.000 a 6.000 habitants és un impacte important. Vol dir molta més gestió comunal, molts més recursos i molts més serveis”, ha afirmat Alcobé en una entrevista a l’ANA. Segons el cònsol, l’exigència ciutadana ha canviat notablement en les darreres dècades, fet que incrementa la pressió sobre els serveis públics.
“Aquest comú no vol que siguem 20.000 persones, ni 15.000. Com que no ho vol, ha fet aquestes mesures”. El cònsol major canillenc fa referencia la limitació d’habitants recomanada per l’estudi de càrrega que disminueix dràsticament d’uns 30 a uns 21 mil habitants la capacitat de Canillo per l’aporvació del Pla d’Ordenament Urbanístic Parroquial (POUP). Ha insistit que es tracta d’una decisió cautelar i reversible. “Si d’aquí 10 o 20 anys un altre comú considera que és un model equivocat, pot anar enrere. Al revés, no”, ha reiterat.
Alcobé ha advertit que els canvis demogràfics sovint semblen improbables fins que es materialitzen. “Qui s’havia d’imaginar que a Mònaco fa 150 anys seria com és ara? O que a Andorra la Vella i Escaldes, que eren 2.000 persones, serien 50.000 amb torres i no bordes?”, ha reflexionat.
Malgrat reconèixer que mai es pot descartar cap escenari, ha reiterat que el model actual de Canillo aposta per preservar territori i mantenir una identitat de poble. “Tenim encara molt territori a conservar i la ciutat canillenca es manté molt com un poble”.
Segons el cònsol, el creixement exponencial pot posar en risc la cohesió social i la identitat històrica de la parròquia. Per això, defensa un desenvolupament controlat que garanteixi sostenibilitat i qualitat de vida per a les generacions futures.