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  • Els nens d'AINA, durant el tradicional dinar d'estiu. | Marvin Arquíñigo
Sergi Gil
  • Societat
Tradicional dinar d'estiu

AINA es consolida com a referent del lleure i la inclusió amb una crida a mantenir Andorra com a país d’acollida

Durant el tradicional dinar al centre, Espot alerta dels discursos que "menyspreen les diferències o les persones que venen a casa nostra"

«És un plaer cada any poder venir i visitar aquesta institució que s’ha convertit en un referent, no només del lleure, sinó també a nivell educatiu i a nivell d’inclusió». Amb aquestes declaracions ha iniciat Xavier Espot la que pot ser la seva darrera visita a la casa de colònies AINA com a cap de Govern. Previ al seu discurs, els nens i nenes del centre de colònies han aprofitat per interpretar una cançó sobre la història de la institució i perquè poguessin conversar amb els membres del Govern abans del dinar.

Així, i al llarg del tradicional dinar d’estiu, en què han participat 96 infants d’entre 7 i 11 anys, 48 d’entre 11 i 14 juntament amb un total de 28 monitors, Espot també ha aprofitat per advertir sobre els corrents que tendeixen a «menysprear les diferències o les persones que venen a casa nostra» i ha recordat el paper d’Andorra com a lloc d’acollida. «Andorra només avançarà si som capaços d’acollir aquestes persones«, ha afegit, recordant que «molts de nosaltres hem tingut avis que han vingut de fora».

A més, durant el seu discurs, el cap de Govern també ha parlat dels nens i nenes ucraïnesos que recentment han estat de vacances al país gràcies al programa ‘Vacances amb Pau’, remarcant la complicada situació que es viu en el seu país. «Sempre hem de pensar que hi ha nens i nenes que cada matí s’alcen amb el soroll de les bombes».

Finalment, i fent un repàs sobre la seva relació amb la institució, Espot ha remarcat que «estic convençut que continuaré venint com a ciutadà de peu, perquè al final, com diu sempre mossèn Ramon, aquesta és la casa de tots». Addicionalment, ha volgut destacar que espera que aquesta sigui l’última visita al centre com a cap de Govern: «Espero que sigui l’últim acte, perquè si he de venir aquí com a cap de Govern d’aquí a un any vol dir que no s’ha pogut conformar encara una majoria parlamentària«, ha afegit entre riures.

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