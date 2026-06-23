Agrupament Encampadà reclama reforçar la seguretat després d’uns fets que «malmeten la imatge del país»

Agrupament Encampadà ha expressat la seva preocupació pels incidents violents registrats durant la Festa del Poble i ha reclamat una revisió dels dispositius de seguretat per evitar que situacions similars es tornin a repetir. La formació considera que els fets ocorreguts durant el cap de setmana «malmeten la imatge de la nostra parròquia i del nostre país» i ha volgut traslladar el seu suport a totes les persones que van resultar agredides.
A través d’un comunicat, el grup ha condemnat «de manera rotunda uns actes de violència del tot intolerables» i ha desitjat una recuperació ràpida a les víctimes. En aquest sentit, consideren necessari reforçar les mesures preventives vinculades als esdeveniments multitudinaris, tot demanant al Comú d’Encamp que revisi els protocols actuals i que impulsi una major presència dels cossos de seguretat durant les festes populars.
Tanmateix, el grup amplia aquesta petició a les institucions nacionals i insta el Govern, la Policia i els grups parlamentaris a impulsar les modificacions que considerin necessàries per prevenir aquest tipus de conductes. Segons assenyalen, cal dotar-se de més eines per actuar davant aquests episodis, perseguir-los «amb fermesa» i reforçar el respecte envers els cossos de seguretat. A més, reiteren el seu compromís amb unes celebracions «obertes, segures i respectuoses» i defensen que les festes de la parròquia han de continuar sent «motiu d’orgull» per al conjunt de la ciutadania encampadana.