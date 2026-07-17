Actualitzada la normativa de tinença, port i ús de les armes de foc de la Policia per evitar els usos inadequats o abusius

El Govern ha aprovat aquest divendres el reglament de tinença, port i ús de les armes de foc i dels mitjans coercitius autoritzats als membres del Cos de Policia, amb l’objectiu de desenvolupar d’aquesta manera i concretar les disposicions previstes a la Llei qualificada referents al cos.
Dit reglament parteix del fet que l’ús de les armes de foc i dels mitjans de contenció «pot ser, en determinades circumstàncies, imprescindible per protegir la integritat de les persones, la seguretat ciutadana i els mateixos agents policials». Al mateix temps, estableix un marc normatiu detallat que reforça les garanties per evitar qualsevol ús inadequat o abusiu d’aquests recursos.
El text recorda que els membres del cos policial només poden fer ús de les armes de foc «quan existeixi un risc greu per a la vida o la integritat física de les persones o per a la seguretat ciutadana», i sempre d’acord amb els principis de congruència, oportunitat i proporcionalitat.
Així mateix, continua detallant que «regula la tinença i el port d’armes i dels mitjans coercitius, les condicions de formació obligatòria i continuada dels agents, els supòsits de prohibició temporal del port d’armes i les obligacions de registre, seguiment i revisió posterior a la seva utilització», es proscriu.
La seguretat i l’eficiència, prioritats
El reglament, amb un total de 15 articles, dona compliment al mandat previst a la normativa vigent i reforça la seguretat jurídica, tant de la ciutadania com dels professionals del Cos de Policia. Val a dir que l’aprovació del text s’ha dut a terme amb l’informe favorable del Consell de la Policia i «evidenciant el compromís del Govern de continuar dotant el cos d’un marc normatiu modern» que permeti desenvolupar la seva tasca amb la màxima eficàcia i respecte pels drets i les llibertats de les persones.