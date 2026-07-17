Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Membres del cos policial posant durant el passat jurament davant les autoritats del Govern. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
  • Societat
Actualització de la llei qualificada

Actualitzada la normativa de tinença, port i ús de les armes de foc de la Policia per evitar els usos inadequats o abusius

El marc del text s'enfoca a més en esclarir en 15 articles les condicions de formació obligatòria dels agents i obligacions de revisió periòdiques

El Govern ha aprovat aquest divendres el reglament de tinença, port i ús de les armes de foc i dels mitjans coercitius autoritzats als membres del Cos de Policia, amb l’objectiu de desenvolupar d’aquesta manera i concretar les disposicions previstes a la Llei qualificada referents al cos.

Dit reglament parteix del fet que l’ús de les armes de foc i dels mitjans de contenció «pot ser, en determinades circumstàncies, imprescindible per protegir la integritat de les persones, la seguretat ciutadana i els mateixos agents policials». Al mateix temps, estableix un marc normatiu detallat que reforça les garanties per evitar qualsevol ús inadequat o abusiu d’aquests recursos.

El text recorda que els membres del cos policial només poden fer ús de les armes de foc «quan existeixi un risc greu per a la vida o la integritat física de les persones o per a la seguretat ciutadana», i sempre d’acord amb els principis de congruència, oportunitat i proporcionalitat.

Així mateix, continua detallant que «regula la tinença i el port d’armes i dels mitjans coercitius, les condicions de formació obligatòria i continuada dels agents, els supòsits de prohibició temporal del port d’armes i les obligacions de registre, seguiment i revisió posterior a la seva utilització», es proscriu.

La seguretat i l’eficiència, prioritats

El reglament, amb un total de 15 articles, dona compliment al mandat previst a la normativa vigent i reforça la seguretat jurídica, tant de la ciutadania com dels professionals del Cos de Policia. Val a dir que l’aprovació del text s’ha dut a terme amb l’informe favorable del Consell de la Policia i «evidenciant el compromís del Govern de continuar dotant el cos d’un marc normatiu modern» que permeti desenvolupar la seva tasca amb la màxima eficàcia i respecte pels drets i les llibertats de les persones.

Comparteix
Notícies relacionades
Perseguit i arrestat un home que en agredir a la parella, va fugir en cotxe amb una taxa d’alcoholèmia de 2g/l
Blindatge multifuncional a Borda Nova 1: 155 places de pàrquing al complex i s’obren altres espais per als ciutadans
Les parcel·les de Beixalís, la Rabassa i Arinsal, subjectes a sotmetre’s a tecnologies de monitoratges forestal

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
L’Executiu subvenciona amb 9.000 euros un projecte per la inserció laboral d’un centenar de nenes bolivianes en abandó
  • Societat
L’encariment sostingut de l’habitatge i els salaris no equitatius per fer-lo front, al nucli de l’enquesta d’opinió de l’AR+I
  • Societat
Govern espera arribar a un consens per la despenalització de l’avortament en els vuit mesos que queden de legislatura
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Blindatge multifuncional a Borda Nova 1: 155 places de pàrquing al complex i s’obren altres espais per als ciutadans
  • Economia, Parròquies
Neix la iniciativa d’Andorra és Bella’, un impuls per convertir la capital en un espai de referència en la cosmètica
  • Parròquies, Política
Marsol manté el pols amb Escaldes i avisa que les accions legals es posaran en marxa «en dos o tres dies»
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu