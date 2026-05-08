Un creixement “exponencial de la població” relacionat amb la crisi de l’habitatge, els reptes de la Creu Roja

La problemàtica de l’habitatge a Andorra, sumada a un creixement destacat de la població, està començant a generar els primers reptes per a la Creu Roja. El seu director general –des de fa sis mesos–, Jordi Ribes, ha parlat d’aquesta qüestió en l’acte institucional del Dia Mundial de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja. “Tenim una població que ha anat creixent els últims anys de forma exponencial i no només la població, sinó també necessitats ja lligades a l’habitatge”, ha destacat.
“Si has de destinar gairebé tot el teu sou al preu del lloguer, segurament et trobaràs amb més dificultats”, ha afirmat Ribes, qui veu clar que “com més elevat sigui el cost de vida, més necessitats acabaran apareixent”. En aquest sentit, el director de l’entitat no creu que sigui “una falla dels filtres”, ja que “el mercat del lloguer va molt més enllà dels filtres”. Més aviat apunta al fet que “com més gent arribi al territori, més necessitats hi haurà”.
Tanmateix, Ribes ha deixat clar que, de moment, la situació no és preocupant en relació amb la demanda i els recursos de la Creu Roja. “Encara no està sorgint de forma massiva, però nosaltres ja estem començant a notar aquestes necessitats i, parlant amb la gent, sí que les detectem”, ha posat en relleu.
Per fer front a aquests i als altres reptes, l’entitat està implementant el pla estratègic 2025-2029, el qual es presentarà als socis el pròxim 21 de maig durant l’Assemblea General. “Aquest any l’hem de considerar com un any de consolidació”, ha puntualitzat Ribes, qui argumenta que, arran dels canvis a la Direcció General i també de la nova junta –des de fa aproximadament un any–, “el que s’intentarà fer és consolidar els projectes ja engegats, millorar-los en qualitat, millorar els equips i fer un projecte que realment pugui continuar al llarg del temps”.
D’aquesta manera, serà a partir del 2027 quan es començarà a implementar el nou pla estratègic mencionat. En aquest, Ribes ha detallat que hi haurà dos punts estratègics: la part de voluntariat i la part de formació, les quals s’han d’acabar de desenvolupar. Amb tot, a banda del pla estratègic, “també hi haurà tota una sèrie de projectes que s’aniran explicant al llarg d’aquests dies”, amb l’objectiu de “cobrir aquestes necessitats que cada vegada són més presents”.
Quant a l’acte, celebrat aquesta tarda, el director general de la Creu Roja ha considerat que enguany és molt significatiu celebrar aquest dia per les “complexitats a nivell mundial” que hi ha actualment. “S’han de reconèixer aquestes entitats que estan al costat dels poders públics, al costat de la gent i al costat de les necessitats”.
Per la seva banda, la presidenta de la Creu Roja, Vicky Marrugat, ha apuntalat en el seu discurs davant alguns memebres del Govern que “ens preocupa que en un país com Andorra, on la riquesa és visible sovint, la pobresa s’amagui”. Finalment, ha demanat que, davant reptes com “l’envelliment de la població” o la “salut mental”, es necessita una “societat que es mobilitzi”.