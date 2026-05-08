El Vide Dressing amplia espais i supera els 80 estands: “La distribució s’ha esponjat perquè sigui més còmode”

El mercat de roba i complements de segona mà de La Massana, el Vide Dressing, ha obert portes amb una bona afluència de visitants, els quals han recorregut les diferents zones de parades instal·lades entre els edificis de les Fontetes i la Closeta. Enguany, el mercat incorpora un nou espai amb la sala de la Closeta, una ampliació que ha permès arribar fins als 82 estands. La consellera de Dinamització, Bet Rossell, ha destacat també els canvis en la distribució de les parades. “Una altra de les millores del mercat és la distribució dels estands, que s’ha esponjat perquè sigui més còmode pels visitants”, ha afirmat durant el recorregut inaugural.
Rossell ha posat en relleu la resposta del públic en aquesta nova edició i ha assegurat que el Vide Dressing manté “el doble objectiu de fomentar la reutilització i de dinamitzar la parròquia”. En aquest sentit, ha remarcat que durant els tres dies del mercat “tenim un elevat volum de visitants recorrent el centre de la Massana”. Durant tot el cap de setmana, el mercat ofereix roba i complements de segona mà per a tots els públics, amb articles de dona, home i infant, així com una àmplia varietat de peces i accessoris en bon estat.
A més, Vide Dressing manté també el seu vessant solidari, ja que algunes de les parades destinen la recaptació a projectes benèfics o lliuren material a Carisma, la botiga benèfica de segona mà. Per altra banda, els visitants poden votar la millor parada del mercat a través de l’aplicació La Massana +, amb l’objectiu de premiar els participants que han cuidat més la decoració dels estands. El mercat continuarà obert aquest dissabte de 10.00 a 20.00 hores i diumenge de 10.00 a 14.00 hores.