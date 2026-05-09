  Una imatge de l'aplicació mòbil de Booking.com. | ANA
Alguns hotels i ciutadans andorrans podríen estar afectats per un ciberatac a Booking.com amb phishing

La filtració inclou noms, correus electrònics, telèfons i detalls de reserves, però no dades financeres com targetes de crèdit

La plataforma de reserves Booking.com ha patit un ciberatac que ha comportat la filtració de dades de clients, posteriorment utilitzades en diversos intents d’estafa a través de phishing. Entre els afectats hi ha establiments hotelers i ciutadans andorrans que ja havien fet reserves i que han rebut missatges per WhatsApp en què se’ls sol·liciten dades bancàries amb el pretext de confirmar la reserva. Els ciberdelinqüents busquen que els usuaris accedeixin a un enllaç adjunt per consumar el frau.

Segons ha informat la companyia, persones no autoritzades van accedir a informació personal d’alguns clients, com ara noms, correus electrònics, números de telèfon i detalls de reserves. Tot i això, assegura que no s’han vist afectades dades financeres com les targetes de crèdit.

Els principals perjudicats són els usuaris que han utilitzat la plataforma per fer reserves, ja que la informació obtinguda podria ser emprada en intents de frau, especialment mitjançant tècniques de phishing. Davant d’aquesta situació, l’empresa ha adoptat mesures immediates com el restabliment de PIN de seguretat, el reforç dels sistemes de protecció i l’enviament d’avisos als clients per alertar-los de possibles estafes. Paral·lelament, s’ha obert una investigació interna per aclarir l’origen i l’abast de l’incident.

El cas continua en estudi mentre la companyia treballa per millorar els seus protocols de seguretat i col·labora amb especialistes externs. Tot i que l’atac sembla controlat, es manté el risc que les dades filtrades s’utilitzin en campanyes de frau dirigides, per la qual cosa es recomana als usuaris extremar la precaució.

