Les noves vulnerabilitats d’un país cada vegada més tensionat

L’augment sostingut del cost de la vida i la tensió creixent al mercat de l’habitatge comencen a tenir conseqüències visibles també en l’àmbit social. Les advertències exposades per la Creu Roja Andorrana durant el Dia Mundial evidencien una realitat que, sense ser encara massiva, ja es detecta entre una part de la població que destina gran part dels ingressos al lloguer i veu reduïda la seva capacitat per cobrir altres necessitats bàsiques. El missatge llançat des de l’entitat posa el focus en un fenomen silenciós: l’aparició de noves vulnerabilitats en un país on els indicadors econòmics sovint transmeten una imatge de prosperitat. La dificultat d’accés a l’habitatge, l’increment demogràfic i l’encariment generalitzat del cost de vida configuren un escenari que obliga les organitzacions socials a adaptar-se i reforçar estructures. En aquest context, el desplegament del nou pla estratègic de la Creu Roja arriba en un moment clau. La consolidació dels equips, la formació i el voluntariat apareixen com a eines necessàries per anticipar necessitats socials que, segons apunta l’entitat, podrien anar en augment els pròxims anys.