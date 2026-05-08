Andorra la Vella defensa una formació unificada dels agents de circulació sense avançar en un model laboral comú

La voluntat d’avançar cap a una major coordinació dels serveis de circulació del país passa, de moment, per la unificació de la formació dels agents, sense que s’hagi obert encara el debat sobre l’equiparació de condicions laborals o un funcionament únic entre parròquies. Així ho ha explicat el conseller de Circulació del Comú d’Andorra la Vella, Xavier Surana, durant la celebració de la XIX Diada dels Agents de Circulació, la qual ha tingut lloc aquest divendres a la plaça del Poble. L’acte ha començat amb una missa solemne i ha culminat amb el lliurament de reconeixements a diferents membres del cos.
En aquest sentit, Surana ha posat en valor la tasca dels agents i ha remarcat que “no és una feina fàcil” i que sovint és “complexa”, assenyalant que el repte de futur passa per “la professionalització” del servei, amb més formació i millors eines. “Anar cada vegada a ser més professionals, a fer més formació i que puguin tenir més eines pels reptes de futur”, ha afirmat. Pel que fa a l’organització del cos, el conseller ha evitat concretar canvis en les condicions laborals o salarials i ha centrat el discurs en el treball que es fa per unificar criteris formatius: “El que es tracta és de potenciar la formació i que a totes les parròquies els agents rebin la mateixa formació”.
Actualment, cada parròquia manté les seves pròpies condicions, i Surana ha reconegut que existeixen diferències, tot i que ha minimitzat el seu impacte. Així, ha apuntat que els canvis de parròquia responen sovint a criteris de proximitat: “L’agent que marxa a una altra parròquia també ho fa perquè viu més a prop”, ha dit, tot descartant que les diferències econòmiques siguin determinants.
En paral·lel, el conseller ha explicat que s’està reforçant l’estructura interna amb tasques administratives per “optimitzar els recursos” i permetre que més agents puguin estar operatius al carrer. En aquest marc, ha detallat que en l’últim edicte s’hi han presentat set candidats i que actualment es troben en procés de selecció. Sobre la possible implementació de càmeres per als agents, ha indicat que, tot i que algunes parròquies ja han avançat en aquesta línia, “no es té data” per estendre el sistema a tot el país.
Càmeres de pit
Per altra banda, el president de la Comissió Interparroquial, Xavier Fernández, ha assegurat que diversos comuns ja han aprovat els reglaments necessaris per posar en funcionament les càmeres unipersonals dels agents de circulació i que el projecte només està pendent del vistiplau definitiu de la Comissió Nacional de Videovigilància. Així, el també cònsol encampadà ha reconegut que el desplegament del projecte “ha requerit més temps del que havíem previst”, tot i que ha remarcat els avenços impulsats durant el darrer any dins del cos, com el nou reglameent dels agents de circulació, la millora dels procediments interns i l’impuls de la formació comuna.
En aquest sentit, Fernández també ha volgut posar en relleu la feina feta des de la comissió de formació, una tasca que, segons ha dit, “no es veu al dia a dia, però que dona un fruit molt gran”. A més, ha defensat que totes aquestes iniciatives comparteixen un doble objectiu: reforçar el reconeixement professional del cos i millorar les condicions de treball dels agents. “Això reverteix directament en una qualitat immillorable de servei a la ciutadania”, ha conclòs.