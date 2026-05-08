Surana confirma que l’ens comunal estudia un aparcament vertical al Fener 2 per compensar la pèrdua de places

El Comú d’Andorra la Vella treballa en la possibilitat de desenvolupar un aparcament vertical a la parcel·la de la seva propietat situada a l’espai del Fener 2, amb l’objectiu d’incrementar el nombre de places i mantenir el servei a la zona. Així ho ha confirmat el conseller de Circulació i Aparcaments, Xavier Surana, qui ha explicat que la voluntat és aprofitar aquest terreny comunal per donar resposta a les necessitats d’aparcament.
“El que sí que tenim clar és que treballarem perquè en la parcel·la que és propietat del comú es pugui desenvolupar un aparcament vertical”, ha afirmat. Tot i això, ha precisat que el projecte encara s’ha de concretar: “S’haurà d’acabar de definir quines seran les condicions d’aquest aparcament i quantes places”.
La reducció de gairebé el 50% de la capacitat impulsa la recerca d’alternatives a la parcel·la comunal
Aquest plantejament sorgeix després de la reducció de gairebé el 50% de la capacitat de l’actual aparcament del Fener 2. La disminució respon a la decisió de la propietat del terreny de recuperar una part de la parcel·la per destinar-la, en principi, a la construcció d’un edifici.
En aquest sentit, Surana ha reconegut l’impacte d’aquesta situació i ha lamentat la pèrdua de places: “És una llàstima perquè donàvem molt bon servei als ciutadans”. Amb tot, ha remarcat que la decisió correspon als propietaris, els quals “tenen tot el dret del món a recuperar la seva propietat” i decidir-ne l’ús.