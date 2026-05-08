El POUP d’Escaldes protegirà l’entorn de Sant Miquel d’Engolasters “per evitar que la capella quedi tapada per edificis”

La capella de Sant Miquel d’Engolasters i el seu entorn “quedaran protegits” en el nou Pla d’Ordenament Urbanístic (POUP) d’Escaldes-Engordany. Així ho ha anunciat aquest divendres la cònsol major, Rosa Gili, en el marc de la celebració de l’aplec de Sant Miquel d’Engolasters, el qual ha reunit més de 200 persones. Gili ha explicat que el comú treballa conjuntament amb el Ministeri de Cultura “per preservar aquesta zona i evitar que la capella quedi tapada per edificis”, tot detallant que la voluntat és “protegir el paisatge i el benestar de la població”, una línia que quedarà recollida en el futur POUP.
Per altra banda, el conseller de Ciutadania, Ramon Tena, ha recordat que aquest és el segon any que Sant Miquel d’Engolasters és festiu parroquial “perquè així ho va decidir la ciutadania”, mostrant-se satisfet per la resposta de la població i remarcant que “les activitats que hem programat han fet el ple”. De cara a l’any vinent, quan la celebració coincidirà en dissabte, el conseller ha avançat que el comú treballa “per fer més contingut, tant a la zona de Sant Miquel com al llac d’Engolasters, que són el cor de la festa”.
A partir del migdia han pres protagonisme els actes més tradicionals, amb la ballada de sardanes, la presentació del Pubillatge 2026-2027, la missa i l’actuació de l’Esbart Santa Anna
Així doncs, la festivitat, enguany, s’allargarà fins aquest dissabte després d’haver ampliat enguany el programa d’activitats. Tot i que els actes van començar dijous al vespre, la major part de les propostes s’han concentrat aquest divendres, coincidint amb la diada, amb la fideuà popular com a cloenda dels actes tradicionals. Dijous, doncs, van tenir lloc les llegendes teatralitzades vora el foc a les colònies d’Engolasters, mentre que avui ha sigut el torn d’un taller familiar, jocs de fusta gegants, una sortida sobre plantes remeieres i una visita guiada al camí hidroelèctric. A partir del migdia han pres protagonisme els actes més tradicionals, amb la ballada de sardanes, la presentació del Pubillatge 2026-2027, la missa i l’actuació de l’Esbart Santa Anna.
La jornada, cal destacar, s’ha tancat amb el repartiment de 300 racions de fideuà, 30 d’arròs per a celíacs i coca. Les activitats continuaran aquest dissabte amb el concurs de petanca a les pistes del Prat del Roure. A més, per facilitar l’assistència, el comú ha habilitat un bus gratuït entre la plaça Santa Anna i Sant Miquel d’Engolasters.