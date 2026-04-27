  • Un moment de la manifestació del 8M d'enguany. | EL PERIÒDIC / E.H.M.
El Periòdic d'Andorra
Carta del copríncep francès

Acció Feminista apel·la a la “veu i influència” d’Emmanuel Macron per impulsar la legalització de l’avortament

El col·lectiu reclama que qualsevol canvi normatiu asseguri que l’avortament sigui legal, accessible dins d’Andorra, gratuït, segur i confidencial

Acció Feminista ha situat el paper del copríncep francès, Emmanuel Macron, en el centre del debat sobre l’avortament al Principat i li ha reclamat que utilitzi la seva “veu i influència” perquè Andorra avanci cap a una legislació “justa i coherent amb els drets humans universals”. L’entitat ha fet arribar una carta al president de França coincidint amb la seva arribada al país, en què considera que el moment actual representa “una oportunitat única” per desencallar una reivindicació històrica del moviment feminista andorrà.

En l'escrit, l'associació defensa que Macron, com a copríncep d'Andorra, pot tenir un paper determinant en l'evolució d'un debat que continua obert

En l’escrit, l’associació defensa que Macron, com a copríncep d’Andorra, pot tenir un paper determinant en l’evolució d’un debat que continua obert. Segons remarquen, el seu lideratge a França en matèria de drets de les dones, amb la incorporació del dret a l’avortament a la Constitució francesa, reforça aquesta expectativa.

Acció Feminista contraposa aquesta realitat amb la situació andorrana, on la interrupció voluntària de l’embaràs continua penalitzada. “El que a França és un dret, a Andorra és una infracció penal”, exposen a la carta, en la qual demanen que les dones del Principat puguin gaudir “del mateix que tenen les dones a França”.

"El que a França és un dret, a Andorra és una infracció penal", exposen a la carta, en la qual demanen que les dones del Principat puguin gaudir "del mateix que tenen les dones a França"

L’entitat també mostra recels davant les reformes anunciades els darrers mesos i adverteix que una modificació limitada del marc penal, sense garantir l’accés efectiu a l’avortament, perpetuaria l’actual escenari. Això, segons denuncien, mantindria l’obligació de desplaçar-se fora del país per accedir a aquest servei sanitari. Per aquest motiu, el col·lectiu reclama que qualsevol canvi normatiu asseguri que l’avortament sigui legal, accessible dins d’Andorra, gratuït, segur, confidencial i amb acompanyament mèdic, psicològic i social.

Amb tot, el missatge principal de la carta se centra en la responsabilitat institucional del copríncep francès. Acció Feminista li demana que aprofiti la seva posició per contribuir decisivament a un canvi legislatiu que equipari Andorra amb els estàndards europeus en drets sexuals i reproductius.

