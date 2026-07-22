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  • Una xinxa de llit postrada sobre la pell d'un humà. | Pexels
El Periòdic d'Andorra
  • Societat
Proliferació de plaga

Accentuat un brot de xinxes al territori, amb especial presència a la vall central i afavorit per l’elevat flux de persones

La companyia especialitzada Anticimex alerta de més casos els darrers mesos, destacant que es traslladen en equipatges i objectes personals

Les xinxes de llit (Cimex lectularius) han tornat a situar-se entre les plagues que generen més preocupació en entorns urbans i turístics. L’empresa especialitzada en el control de plagues i la sanitat ambiental Anticimex Andorra ha constatat en els darrers mesos «un increment de casos a totes les parròquies d’Andorra, amb més deteccions a Andorra la Vella i Escaldes-Engordany a causa de la seva densitat de població i pel volum d’activitat que registren».

Davant d’aquest escenari, la companyia disposa d’un equip tècnic especialista en xinxes, «preparat per actuar en la detecció, prevenció i tractament d’aquesta plaga», segons han remarcat. A més, fan saber que la seva expansió està directament relacionada amb la mobilitat. Val a dir que durant la pandèmia, la reducció dels viatges va contribuir a una disminució temporal d’aquesta plaga, però la recuperació dels desplaçaments, l’activitat turística i el trànsit de persones ha tornat a facilitar-ne la presència al territori.

Anticimex posa en relleu que les xinxes «es poden traslladar accidentalment en equipatges, roba o altres objectes personals i arribar a les llars o als allotjaments sense ser detectades». És aquest un dels factors que en dificulta el control: poden passar desapercebudes durant els primers dies i amagar-se en cremalleres, plecs de maletes, matalassos, capçals i estructures dels llits. A més, la seva presència es manifesta habitualment amb picades durant la nit, petites taques de sang als llençols o punts negres corresponents a restes fecals.

La detecció és fonamental

Important és saber que la proliferació d’aquests insectes està estretament relacionada amb els viatges i amb l’augment de la mobilitat. Les xinxes de llit mesuren uns cinc mil·límetres de longitud, s’alimenten de sang humana en totes les seves fases de desenvolupament i «poden afectar el benestar de les persones, amb picades molestes i, en alguns casos, reaccions al·lèrgiques a la pell», com apunta la companyia.

S’ha de tenir en compte que el seu cicle biològic es desenvolupa a prop dels espais de descans, especialment als dormitoris. Per això és freqüent trobar-les a prop dels matalassos, somiers, capçals i altres punts del llit, «des d’on piquen les persones mentre dormen». Anticimex posa en relleu que per evitar una possible infestació, «cal parar atenció a quatre indicis principals: la presència de xinxes vives, picades a la pell, petites taques de sang als llençols o coixins i punts negres que poden correspondre a marques fecals».

Recomanacions clau per no portar-les a casa

Un dels consells més importants, i més en aquesta època de ple moviment fora de les fronteres, és que quan es viatja, és recomanable mantenir la maleta o la motxilla allunyada del terra i del llit de l’hotel, revisar el matalàs, la zona sota el llit i l’entorn del capçal, així com «comprovar si hi ha xinxes vives o petites taques». En tornar a casa, convé revisar d’igual forma les maletes i la roba i, si escau, aspirar l’equipatge per evitar que hi quedin exemplars amagats. Es recomana netejar l’aspiradora després del seu ús i rentar les pertinences amb aigua calenta, preferiblement a una temperatura superior als 70 °C durant una hora.

Sobre aquesta situació, ha tingut a dir en Xavier Cardete, gerent d’Anticimex, posant de manifest que «les xinxes de llit són una problemàtica global que també està guanyant presència a Andorra«. També ha afegit que «no és una plaga associada a la manca d’higiene, sinó associada directament a la mobilitat de persones i equipatges», remarcant que el més important «és actuar amb rapidesa davant dels primers indicis i evitar així que una infestació inicial es propagui».

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