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  • Societat
Estadística

Afers Socials registra una baixada del 14,9% en les peticions d’ajuda per fills a càrrec durant el segon trimestre

Més de la meitat de les 148 sol·licituds s’han resolt favorablement, amb les famílies monoparentals concentrant el 61,7% dels ajuts concedits

El nombre de peticions d’ajuda per fills a càrrec presentades durant el segon trimestre d’aquest any ha caigut un 14,9% en comparació amb el segon trimestre del 2025, passant de 174 a 148. D’aquestes, més de la meitat, un 54,7%, és a dir, 81, s’han resolt favorablement, mentre que 20, un 13,5%, han estat desfavorables. Per altra banda, tan sols un 9%, és a dir, 14, no s’han resolt per manca de documentació. Addicionalment, encara hi ha 31 peticions en curs, que representen un 20,9%, mentre que se n’han arxivat dues, un 1,4% del total.

Si es comparen aquestes xifres amb les del 2025, les resolucions favorables han caigut un 38,6% i les desfavorables, un 23,1%. Pel que fa a l’acumulat de l’any, Afers Socials ha rebut 304 peticions d’ajuda, 197 de les quals han estat favorables, un 64,8%; 48, desfavorables, un 15,8%; 31 estan en curs, un 10,2%; 14 han estat arxivades, un 4,6%, i unes altres 14, un 4,6%, no disposen de la documentació necessària.

Les dones són el grup que més resolucions favorables ha rebut, amb un 84% del total. Per edat, el 95,1% dels beneficiaris tenen entre 26 i 60 anys, mentre que, per nacionalitat, el grup majoritari és l’andorrà, amb un 40,7%. Un 63% dels beneficiaris han residit sempre al Principat o fa més de vint anys que hi resideixen. Pel que fa a les famílies, les que més ajuts han rebut són les monoparentals, acreditades i sense acreditar, amb un 61,7%. També predominen les famílies amb dos fills, que representen el 44,4%, seguides de les famílies amb un sol fill, amb un 37%.

Finalment, durant el segon trimestre s’han denegat 20 sol·licituds d’ajut per superar el LECS familiar. Si es té en compte l’acumulat de l’any, s’han denegat 48 peticions: 42 per superar el LECS, cinc per no complir el requisit de set anys de residència i una per incompatibilitat de l’ajut amb un altre que ja es percep.

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