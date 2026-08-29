Tret de sortida a la 37a edició de l’Aplec de la Sardana, amb deu colles i una tarda marcada per la cultura popular

Encamp ha iniciat aquest dissabte la 37a edició de l’Aplec de la Sardana amb una tarda marcada per la cultura popular, en què els castells i les sardanes han compartit protagonisme a la plaça dels Arínsols. La primera jornada ha comptat amb deu colles procedents de diferents localitats catalanes, les quals han participat en el XXXI Concurs de Colles Sardanistes. El cònsol menor, Xavier Fernàndez, ha estat l’encarregat de donar la benvinguda als participants i al públic, destacant que per al comú és un «plaer rebre a tots els que formeu part de l’Aplec».
Altrament, el mandatari comunal també ha volgut agrair la implicació de l’organització, els participants i els assistents: «Tots feu que aquest esdeveniment sigui una realitat». Per la seva banda, el conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, ha celebrat que Encamp «esdevingui capital de la Sardana del país» un any més, tot recordant que la programació incorporarà a partir del setembre la nova activitat ‘Aprèn a ballar sardanes’, destinada a participants de totes les edats i que tindrà lloc cada dimecres al Complex Esportiu.
La programació incorporarà a partir del setembre la nova activitat ‘Aprèn a ballar sardanes’, destinada a participants de totes les edats i que tindrà lloc cada dimecres al Complex Esportiu
Així, la jornada ha començat a les 17.00 hores amb una exhibició dels Castellers d’Andorra, els quals han aixecat un pilar i un castell amb motiu de la Diada de les Set Parròquies. L’actuació ha donat pas, a partir de les 18.00 hores, al concurs sardanista a la mateixa plaça dels Arínsols. Pel que fa als resultats, Enèrgica s’ha imposat en la categoria de colles veteranes, seguida de Fonts de Valldans i Continuïtat. En la categoria de colles grans, la primera posició ha estat per a Amunt i Crits, mentre que La Guineu Saltirona ha aconseguit el primer lloc en categoria alevina.
Les colles han competit amb sardanes de lluïment, una sardana revessa, una de punts lliures i una de germanor, totes interpretades per la cobla La Flama de Farners. L’entrega de premis ha anat a càrrec de Xavier Fernàndez i Joan Sans, juntament amb la presidenta de la Federació Unió de Colles Sardanistes de Catalunya, Núria Escudé, i el president de l’Agrupació de Colles Sardanistes de les Terres de Lleida, Albert Masagué.