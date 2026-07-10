Una inversió de 143.000 euros permet modernitzar el sistema de captació i filtratge de les fonts de la Rotonda

Les fonts de la Rotonda d’Andorra la Vella han estrenat un nou sistema de captació, filtratge i control amb l’objectiu de millorar-ne el funcionament, reforçar la seguretat de la instal·lació i reduir les tasques de manteniment. L’actuació, impulsada pel comú amb una inversió de 143.000 euros, també permetrà ampliar la freqüència dels espectacles i coincideix amb l’estrena d’una nova proposta temàtica inspirada en grans bandes sonores del cinema. «Aquesta actuació ens permet fer un pas més per millorar el funcionament de les fonts de la Rotonda, reforçar la seguretat de la instal·lació i continuar oferint un espai de qualitat per a la ciutadania i els visitants», ha destacat el cònsol major, Sergi González.
Els treballs han consistit principalment en la incorporació d’un nou sistema de filtratge capaç de retenir els sediments procedents del riu abans que arribin a les fonts, una millora que reduirà l’impacte de les variacions del cabal sobre el seu funcionament. Paral·lelament, també s’ha automatitzat el procés de neteja dels filtres, fet que permetrà disminuir les intervencions manuals i optimitzar el manteniment de la infraestructura. A més, la sala tècnica disposa ara d’un nou sistema de supervisió que integra detecció de fuites, monitoratge dels equips, càmeres de vigilància i una alimentació elèctrica de reserva. Unes millores que, segons González, permetran «anticipar-nos als problemes, optimitzar-ne la gestió i garantir un servei més fiable i eficient».
Nous espectacles inspirats en el cinema
Coincidint amb la posada en marxa d’aquestes millores, les fonts estrenaran aquest divendres ‘Fonts de pel·lícula’, una nova proposta que donarà el tret de sortida a una programació temàtica basada en grans bandes sonores cinematogràfiques. La primera coreografia combinarà música de ‘Star Wars’, ‘Pirates del Carib’ i ‘Titanic’ i es podrà veure tots els divendres, dissabtes i diumenges dels mesos de juliol i agost. La resta de la setmana es mantindrà la programació habitual, amb els espectacles ‘Swan Lake’ i ‘Viva la Vida’ els dilluns i dimecres, i ‘Pitavoles’ i ‘Euphoria’ els dimarts i dijous.