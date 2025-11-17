Un informe revela que el 80% de la gent gran d’Andorra la Vella viu en zones amb caminabilitat alta o mitjana

El Comú d’Andorra la Vella ha presentat l’informe de caminabilitat elaborat per l’investigador Tiago Canelas, un document vinculat al projecte ‘Ciutat Amiga de la Gent Gran’, el qual analitza la capacitat de la parròquia per facilitar els desplaçaments a peu. L’estudi indica que gairebé el 80% de les persones majors de 65 anys —un col·lectiu que representa actualment el 17,5% de la població— resideixen en zones amb caminabilitat alta o mitjana.
La consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà, Maria Nazzaro, ha afirmat que “la caminabilitat és un element imprescindible per construir una ciutat que posi les persones al centre”, i ha assenyalat que l’informe “ens dona dades, evidències i una mirada compartida, que ens permet planificar millor i actuar amb visió de futur”. Segons la consellera, el fet que una part majoritària de la gent gran visqui en àrees ben connectades “ens confirma que anem pel bon camí i que la feina feta fins ara està donant resultats tangibles”.
“L’informe ens dona dades, evidències i una mirada compartida, que ens permet planificar millor i actuar amb visió de futur” – Maria Nazzaro
L’estudi inclou una anàlisi a escala global i detallada. A nivell general, les zones centrals —com l’eix comercial i administratiu— presenten els nivells més elevats de caminabilitat, mentre que les àrees perifèriques mostren més dificultats, condicionades principalment pel relleu i la menor densitat de serveis. Pel que fa a l’anàlisi auditada amb l’eina MAPS-Global, la qual ha cobert el 68% de la xarxa viària, el 41% dels carrers s’han classificat com a amigables i el 45% com a acceptables. L’informe identifica, però, mancances en aspectes com l’ombra —present només en el 3% dels trams—, els encreuaments —el 49% requereixen millora— i la infraestructura ciclista.
L’informe incorpora també la dimensió participativa del projecte. En total s’han dut a terme cinc taules rodones amb 110 persones grans i deu entrevistes qualitatives, les quals han permès detectar prioritats del col·lectiu com l’accessibilitat al transport públic, la disponibilitat de marquesines i bancs, la proximitat a serveis essencials, el manteniment de voreres i espais verds, la necessitat de més punts d’ombra i la millora dels passos de vianants. Canelas ha conclòs que “Andorra la Vella presenta una base molt robusta per fomentar la mobilitat activa”, i que les actuacions futures s’hauran de centrar en la seguretat dels encreuaments i la qualitat de l’entorn.
Canelas ha conclòs que “Andorra la Vella presenta una base molt robusta per fomentar la mobilitat activa”, i que les actuacions futures s’hauran de centrar en la seguretat dels encreuaments
Segons les conclusions del document, Andorra la Vella es troba “en un moment estratègic i idoni per consolidar un model urbà més inclusiu i sostenible”, tot i que recomana reforçar elements com la infraestructura verda, l’ampliació de voreres, la millora dels encreuaments i l’adaptació del transport públic. Nazzaro ha remarcat que “una ciutat amiga no és només la que ofereix serveis, sinó la que promou vincles, oportunitats i espais que permetin seguir participant, aprenent i compartint”.