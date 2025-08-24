Santa Coloma celebra la seva Festa Major en un cap de setmana marcat per la tradició i la convivència veïnal

Santa Coloma viu aquest cap de setmana la Festa Major amb un programa ple d’activitats adreçades a veïns i visitants de totes les edats. La celebració va començar dissabte 23 d’agost amb els primers actes i ha continuat aquest diumenge amb propostes que han combinat tradició i activitats populars.
Un grup de persones agafant l’arròs. | ANA / R.S.
La jornada ha arrencat amb jocs infantils i una visita guiada de caire medieval pels carrers de la localitat. A les 12.00 hores s’ha celebrat la missa, en la qual el mossèn ha destacat la tasca i la cohesió del veïnat de Santa Coloma. En sortir, s’han ballat sardanes a la plaça Major amb la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona i posteriorment s’ha servit una arrossada popular que ha exhaurit totes les previsions. Els cuiners han calculat prop de 700 racions i les paelles han quedat completament buides. “Bé, per ara tots contents amb tots els actes que hem fet. Molt content i la gent molt satisfeta”, ha valorat el cònsol d’Andorra la Vella, Sergi González, en relació amb el desenvolupament de la festivitat.
Durant el ball de sardanes. | ANA / R.S.
La programació d’aquest diumenge continua a la tarda amb el concurs de botifarra al bar Pontones a partir de les 16.00 hores. A les 17.00 hores la plaça Major acollirà un concert d’havaneres a càrrec del grup Sons de Mar. Posteriorment, a les 19.00 hores, el mateix espai serà escenari del ball de tarda dedicat a la gent gran, amb l’animació musical del grup Atlàntics. La jornada es tancarà a les 22.00 hores amb un concert de rock a l’aparcament d’Enclar, a càrrec de la formació Old School.
La Festa Major de Santa Coloma continuarà dilluns amb noves propostes. A les 11.00 hores tindrà lloc la festa de l’escuma a la plaça Major, mentre que a les 17.00 hores s’ha programat l’espectacle infantil ‘Que comenci la gresca’. El programa es clourà a les 20.00 hores amb el ball de nit a càrrec del duet Banda Sonora, que tindrà lloc a l’aparcament d’Enclar i posarà punt final a la celebració.